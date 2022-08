https://sputniknews.lat/20220819/revisar-la-extradiciones-a-eeuu-una-necesidad-para-la-paz-total-en-colombia-1129585630.html

Revisar la extradiciones a EEUU, una necesidad para la 'paz total' en Colombia

Revisar la extradiciones a EEUU, una necesidad para la 'paz total' en Colombia

El caso de alias 'Otoniel' terminó de convencer a Gustavo Petro de uno de los pilares de su idea de 'Paz Total': revisar la extradición de detenidos hacia...

Consolidar mecanismos que aseguren una paz duradera para Colombia es una de las principales preocupaciones manifestadas por el presidente colombiano Gustavo Petro, incluso antes de asumir como nuevo inquilino de la Casa de Nariño.En ese sentido, el Gobierno apuesta al cese total del conflicto armado colombiano y la implementación óptima del Acuerdo de Paz alcanzado entre la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y la reanudación de las conversaciones de desmovilización de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en La Habana.Si bien alcanzar la 'Paz Total' abarca múltiples aristas, una de las más polémicas ha sido la propuesta del Gobierno de Petro de revisar la política de extradiciones que Colombia mantiene con los Estados Unidos desde hace varias décadas. En función de los acuerdos entre los países, EEUU se arroga el derecho de juzgar en su país a los colombianos detenidos, principalmente por vínculos con el narcotráfico, más allá de su origen paramilitar o guerrillero disidente.En efecto, la extradición de criminales colombianos a EEUU ha sido una constante desde la firma del 'Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América' firmado entre los países el 14 de septiembre de 1979.La primera extradición de un narcotraficante colombiano fue la de Carlos Enrique Lehder Rivas, cofundador del Cártel de Medellín que fue enviado a EEUU en 1987. La extradición de líderes narco e integrantes de grupos paramilitares no se detuvo: según manejan medios colombianos, entre 1990 y 2020 fueron extraditados unos 2.300 delincuentes colombianos.EEUU es, además, el principal destino de los extraditados colombianos, con un 73%, siempre con el narcotráfico como delito más habitual.Pero no solo desde el Gobierno de Petro abogan por un cambio de estrategia. Días antes de asumir la Presidencia, Petro recibió una carta de un grupo de delincuentes 'extraditables' manifestando su intención de aportar a la "nueva Colombia" y su cambio en la forma de combatir al narcotráfico.En la carta, los extraditables aseguran que han sido víctimas de "falsos positivos" por parte de "infiltrados de agencias estadounidenses como la DEA y el FBI" que, valiéndose de "prácticas ilegales" apoyadas por organismos colombianos, construyen casos por delitos de "conspiración" para lograr la extradición de colombianos.En diálogo con Sputnik, el sociólogo Luis Celis afirmó que Petro "es muy consciente de que no se puede persistir en una política fracasada, que hay que salir de la guerra contra las drogas". "Hay una necesidad de reformular esa política y dentro del tema de revisión de la política antidroga, está el tema de la extradición", sostuvo el sociólogo colombiano.Muchos de esos imputados, apuntó, "están ligados a la mafia o estructuras ilegales que negocian y se quedan" en EEUU, perdiéndose así "todo el nivel de responsabilidad de esos crímenes para Colombia". "Para muchos casos habría que repensarlos", consideró.La idea de Petro de repensar los mecanismos de extradición cobró fuerza en mayo de 2022 tras la partida hacia EEUU del narcotraficante Darío Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', líder de Clan del Golfo y considerado uno de los criminales más importantes del momento en Colombia.El especialista consideró que, lejos de una mala noticia, la extradición de Otoniel no fue tan mala noticia para las organizaciones paramilitares, definidas por Celis como "estructuras mafiosas con algún vínculo con agentes estatales, bien sea por corrupción o por intereses en el territorio".La extradición, en ese marco, permite a las organizaciones "evadir responsabilidades en crímenes contra la población civil en Colombia".Para alcanzar una Paz Total en el país, en relación a los acuerdos con el paramilitarismo y las disidencias guerrilleras asociadas con el narcotráfico, "no habría una negociación política como tal sino un sometimiento negociado", afirmó Celis.Pero no todos los sectores de la política colombiana parecen colaborar en el camino hacia la Paz Total marcado por Petro. Celis apuntó al uribismo —movimiento político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)— como "el gran contradictor de la construcción de paz en Colombia".En ese marco, enfatizó que el uribismo "no tiene interés en avanzar hacia la paz".Para Celis, Petro sí quiere transformar la realidad del mundo rural colombiano y "encerrar a las mafias, que es una tarea enorme pero hay que hacerla".

