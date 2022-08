https://sputniknews.lat/20220819/suministra-francia-a-ucrania-minas-antitanque-prohibidas-por-los-convenios-de-ginebra--foto-1129586208.html

¿Suministra Francia a Ucrania minas antitanque prohibidas por los convenios de Ginebra? | Foto

Las tropas rusas tuvieron un hallazgo inesperado en las posiciones del Ejército ucraniano abandonadas cerca del poblado de Artiómovsk en la República Popular... 19.08.2022, Sputnik Mundo

Más de 50 de estas minas fueron encontradas el 14 de agosto en el lugar de emplazamiento de la 72 brigada mecanizada del Ejército de Ucrania, informó el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov.El uso de estas minas está prohibido por razones de gran peso. En primer lugar, una vez activadas, es imposible desactivarlas o moverlas a otro lugar. Debido al hecho de que se pueden colocar no solo bajo tierra, sino incluso bajo agua a una profundidad de hasta 1,5 metros, son incluso más mortíferas.Pero allí no acaban los peligros de las minas HPD F2, pues aparte de tener un sensor sísmico, también se detonan al detectar un objeto metálico cerca, y no tiene que ser grande. Basta incluso con la punta de un detector de metales para que explosione la mina, lo cual hace extremadamente difícil su búsqueda, sin hablar de su desactivación.Por si fuera poco, al tratarse de minas antitanque, son unos dispositivos muy potentes que pueden destruir los vehículos de desminado especiales, lo cual dificulta aún más su desactivación, que en esencia solo se puede realizar por medio de la detonación. Efectivamente se puede programar para la autodestrucción en 30 días, pero este no siempre es el caso y durante este mes supone un peligro indiscriminado.Tal y como lo destacó Konashenkov, el uso de estas minas está prohibido por los convenios de Ginebra del 10 de octubre de 1980 sobre el uso de armas que son demasiado peligrosas y tienen efectos indiscriminados.Esta no es la primera vez que el Ejército de Ucrania recurre a armas prohibidas que ponen en peligro inmediato a la población civil. Un ejemplo de ello ha sido el reciente minado remoto de distritos enteros de ciudad de Donetsk con minas antipersona soviéticas PMF-1 Lepestok.

