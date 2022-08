https://sputniknews.lat/20220820/cuba-llora-y-despide-a-sus-muertos-en-incendio-en-base-de-supertanqueros-en-matanzas-1129593043.html

Cuba llora y despide a sus muertos en el incendio en la base de supertanqueros en Matanzas

Cuba llora y despide a sus muertos en el incendio en la base de supertanqueros en Matanzas

MATANZAS (Sputnik) — Lágrimas, tristeza, dolor y respeto fueron expresiones repetidas en miles de rostros de pobladores de Matanzas (oeste de Cuba) que... 20.08.2022

Desde horas tempranas del viernes, miles de matanceros, en representación de toda Cuba, bajo el intenso sol o soportando la pertinaz lluvia, acompañaron los féretros, en una fila interminable de pueblo, que los despidió como héroes.El 5 de agosto, un incendio de grandes proporciones provocado por un rayo destruyó cuatro tanques de petróleo en una base de supertanqueros ubicada en Matanzas, a unos 100 kilómetros al este de La Habana, y causó la muerte de 16 personas y dejó más de 130 heridos.El Museo de los Bomberos de esta urbe, una vetusta edificación con 122 años de historia en el arte de apagar fuegos, se convirtió en el último lugar donde reposaron los restos mortales de los bomberos, antes de ser sepultados en el cementerio local."Homenaje del pueblo matancero y de toda Cuba a los valientes caídos en el cumplimiento del deber", subraya un mensaje publicado por el Centro Prensa Internacional de la cancillería cubana en su cuenta en Twitter.Obreros, estudiantes, militares, niños, mujeres y ancianos se congregaron durante horas en las inmediaciones del museo para rendir homenaje a los caídos. Con flores en las manos, muchos con lágrimas en el rostro, permanecieron allí hasta poder dar el último adiós."Venir hasta aquí fue un acto de compromiso con la vida. Ellos murieron para salvarnos a nosotros. Las llamas alcanzaron tal fuerza que no sabíamos que iba a suceder, pero ellos no se amilanaron y combatieron el fuego hasta las últimas energías. No son víctimas, son héroes", comentó a la Agencia Sputnik la joven estudiante Aurora Martínez.Durante las honras fúnebres, al pueblo de la ciudad de Matanzas se unió la máxima dirección del país.Las últimas guardias de honor junto a los féretros las realizaron el jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel; el exmandatario Raúl Castro (2008-2018), el primer ministro, Manuel Marrero; el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), Esteban Lazo; los ministros Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez, de las Fuerzas Armadas e Interior, respectivamente, junto a otros altos dirigentes.Cuba no tenía antecedentes de un incendio de esta magnitud. Las experiencias vividas en los seis días que duró el siniestro quedarán sembradas en la memoria de quienes presenciaron el horror de las llamas dentro de la zona industrial donde están instalados los ocho tanques de más de 50.000 metros cúbicos de petróleo, y de los que cuatro desaparecieron ante la voracidad del fuego.Tampoco olvidarán los matanceros la densa columna de humo negro que prácticamente cubrió la ciudad, el cielo rojo en plena noche que robó el sueño y la tranquila de miles de personas y la incertidumbre ante una posible catástrofe de incalculables consecuencias.Ahora queda restañar las heridas, recuperar las pérdidas, y comenzar de nuevo, quizás en el peor momento que vive Cuba, sacudida por una severa crisis económica y energética, pero con la esperanza de renovar esfuerzos con la ayuda incondicional de varios países que ya comenzaron a extender su mano solidaria.

