https://sputniknews.lat/20220822/caso-ayotzinapa-las-diversas-irregularidades-de-un-crimen-del-estado-mexicano-1129640931.html

Caso Ayotzinapa: las diversas irregularidades de un "crimen del Estado" mexicano

Caso Ayotzinapa: las diversas irregularidades de un "crimen del Estado" mexicano

El presidente López Obrador se refirió la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 tras el informe de la Comisión de la Verdad. En otro orden, en EEUU renunció el doctor Anthony Fauci, jefe inmunólogo asesor de la Casa Blanca. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2022-08-22T22:00+0000

2022-08-22T22:00+0000

2022-08-22T22:00+0000

en órbita

jair bolsonaro

luiz inacio lula da silva

caso ayotzinapa

desaparición forzada de 43 estudiantes en iguala

desaparición de estudiantes en méxico

guerreros unidos

méxico

enrique peña nieto

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1129645584_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_ab8e49bd2b4f40e188e7def073ee53e0.jpg

Caso Ayotzinapa: las diversas irregularidades de un "crimen del Estado" mexicano Caso Ayotzinapa: las diversas irregularidades de un "crimen del Estado" mexicano

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se refirió este lunes 22 al caso de la desaparición de los normalistas en el año 2014, tras las conclusiones de la Comisión de la Verdad."La Comisión menciona los nombres de los responsables y la Fiscalía es la que solicita órdenes de aprehensión. (...) "Estamos ante una situación inédita: se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad, y eso ya terminó", declaró AMLO."El caso Ayotzinapa fue la desaparición forzada de 43 estudiantes, secuestrados y desaparecidos por parte del crimen organizado (Guerreros Unidos), la Policía Municipal de Iguala (Guerrero) y, sea por acción u omisión, por parte de la Policía estatal, Ejército y autoridades federales", dijo a En órbita el mexicano Víctor Aramburu Cano, doctor en políticas públicas y periodista del Canal Público de Ciudad de México, Capital 21.El informe de la Comisión destaca que el hecho ocurrido durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 "constituyó un crimen de Estado" y que no hay indicio alguno de que las víctimas estén vivas.A criterio del entrevistado, este "modelo pedagógico particular [el de los normalistas] responde a una ideología socialista, que atiende a las comunidades más marginales del país, donde hay indígenas. Y es su único mecanismo de movilidad social [de estas comunidades], en muchos casos".La Fiscalía dictó prisión preventiva para el exprocurador general, Jesús Murillo Karam. El pedido llegó tras su detención el viernes 19 de agosto.Murillo Karam fue acusado de "desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la Justicia" durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Su sucesor, AMLO, descartó que su gestión investigue a su predecesor sobre el tema.Aramburu Cano apuntó al exprocurador como uno de los protagonistas de una investigación "plagada de irregularidades"."Es posible esperar la caída de otros personajes que supieron de la famosa verdad histórica y no 'la mentira histórica'. Pienso en el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien estaba a cargo de la Policía Federal de la Inteligencia nacional, también Murillo Karam, y otros procuradores como Arely Gómez [entre otros funcionarios]", señaló el entrevistado.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— en Brasil, el candidato Luiz Inácio Lula Da Silva manifestó "estar seguro" de que se acatarán los resultados de las elecciones presidenciales a realizarse en octubre. Sobre el tema, dialogamos con el doctor en Ciencias Políticas Caio Bugiato.Por otra parte, el doctor Anthony Fauci anunció su renuncia como asesor médico de la Casa Blanca y en el Instituto Nacional de Salud, profundizamos en los detalles de este hecho.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

caso ayotzinapa, anthony fauci, méxico, amlo, lópez obrador, enrique peña nieto