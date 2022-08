https://sputniknews.lat/20220822/critican-a-vicente-fox-por-decir-que-amlo-encabeza-un-gobierno-dictatorial-1129618125.html

Critican a Vicente Fox por decir que AMLO encabeza un Gobierno "dictatorial"

Critican a Vicente Fox por decir que AMLO encabeza un Gobierno "dictatorial"

El expresidente de México, Vicente Fox, fue atacado en redes sociales por una serie de declaraciones que hizo sobre la Administración de Andrés Manuel López... 22.08.2022, Sputnik Mundo

"¿Ya no te alcanza tu pensión?", "Ya duérmete, viejo marihuano" y "Mejor métete a un asilo" fueron algunas de las frases que le escribieron al exmandatario mexicano en su cuenta de Twitter, luego de que subiera un video en el que se lanza contra el Gobierno de López Obrador. Los ánimos se encendieron con la publicación de este videomensaje porque Vicente Fox comentó que no pudo llegar a un mitin político porque tuvo algunas dificultades técnicas con su helicóptero. En cuestión de minutos, cientos de usuarios cuestionaron a Fox por darse vida de magnate y transportarse en aeronave.Vestido con la misma ropa que utilizó cuando ganó las elecciones presidenciales del año 2000, Fox recordó que es necesario recuperar la democracia y las libertades, igual como, dijo, lo hizo él hace 22 años. El hombre que gobernó México de 2000 a 2006 señaló que López Obrador no ha sido capaz de emprender una estrategia de seguridad efectiva para contener al crimen organizado e insistió en que es necesario "sacar de Palacio a un gobierno que no ha funcionado". Fox también dijo que 2024 será un año definitivo para el país latinoamericano porque será la oportunidad de quitarle el poder al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido político del presidente López Obrador. Sin embargo, aunque sí obtuvo apoyo de sus seguidores, la mayoría de las respuestas y reacciones que tuvo la publicación del expresidente fueron negativas. Un usuario le contestó con una caricatura aludiendo a la edad avanzada de Fox (80 años) y al lado de Martha Sahagún, su esposa y exprimera dama de México.

