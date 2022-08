https://sputniknews.lat/20220822/el-partido-socialista-de-venezuela-critica-silencio-internacional-sobre-retencion-de-avion-1129645961.html

El Partido Socialista de Venezuela critica silencio internacional sobre retención de avión

El Partido Socialista de Venezuela critica silencio internacional sobre retención de avión

CARACAS (Sputnik) — Los organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), no se van pronunciar para condenar la retención del avión de... 22.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-22T21:25+0000

2022-08-22T21:25+0000

2022-08-22T21:25+0000

américa latina

venezuela

avión

partido socialista unido de venezuela (psuv)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/1118196122_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_eefe624316288b0b6aa6c661f164ebaa.jpg

"Yo creo que no se va a pronunciar ningún organismo internacional, no vas a escuchar a la ONU, a la señora [Michelle] Bachelet, no la vas a escuchar diciendo eso, unos venezolanos retenidos no solo injusta sino ilegalmente en Argentina, para ellos no pasa nada, para estas instancias internacionales porque están involucrados venezolanos y bienes de Venezuela", expresó Cabello en la rueda de prensa semanal del PSUV.Cabello señaló que la ONU es un organismo dependiente del Gobierno de EEUU.No obstante, el diputado destacó el apoyo de los ciudadanos de diversos países con la tripulación del avión venezolano retenido en Buenos Aires.El avión de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la estatal Conviasa, aterrizó el 6 de junio en territorio argentino, donde habría entregado una carga supuestamente compuesta de autopartes de la empresa alemana Volkswagen en el país sudamericano.Sin embargo, cuando se dispuso a abandonar el territorio argentino el mismo 6 de junio, ninguna empresa les proveyó de combustible por temor a las sanciones a las que podría recurrir EEUU.La aeronave entonces se dirigió a Uruguay el 8 de junio con la intención de cargar combustible para retornar a Venezuela, pero las autoridades uruguayas rechazaron la solicitud de aterrizaje en su territorio y el avión tuvo que volver a Ezeiza.El avión Boeing 747­3B3, con 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes, fue adquirido a la compañía iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas, según la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).Por su parte, el presidente Nicolás Maduro acusó al Gobierno de Argentina de mantener secuestrados a los pilotos y al avión, retenido en ese país desde junio.

https://sputniknews.lat/20220817/maduro-denuncia-que-secuestro-de-avion-en-argentina-limita-solidaridad-de-venezuela-1129465966.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, avión, partido socialista unido de venezuela (psuv)