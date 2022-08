https://sputniknews.lat/20220822/exportan-mas-de-700000-toneladas-de-granos-de-ucrania-cuando-la-onu-no-consigue-solucion-para-rusia-1129631179.html

Exportan más de 700.000 toneladas de granos de Ucrania cuando la ONU no consigue solución para Rusia

ANKARA (Sputnik) — Más de 721.000 toneladas de cereales fueron exportados desde Ucrania en el marco del acuerdo de granos de Estambul, informó el ministro de... 22.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-22T15:28+0000

2022-08-22T15:28+0000

2022-08-22T15:33+0000

economía

📈 mercados y finanzas

📰 el acuerdo alimentario de estambul

ucrania

rusia

crisis alimentaria

onu

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1127201757_0:214:3076:1944_1920x0_80_0_0_06c0ca2c9e269ceec62ef3f0113844ad.jpg

Akar expresó su esperanza de que esa cifra aumente en los días siguientes y aseguró que Ankara sigue trabajando para mantener el ritmo del proceso.Mientras tanto, desde Moscú aseguran que los esfuerzos de la ONU para desbloquear el suministro de granos y fertilizantes rusos a mercados extranjeros han sido infructuosos. El jefe del departamento de organizaciones internacionales del Ministerio de Exteriores ruso, Piotr Ilichov, calificó de poco probable restaurar el funcionamiento normal de las cadenas de suministro y garantizar la seguridad alimentaria, hasta que se eliminen los obstáculos artificiales ilegítimos de Occidente a los que se enfrentan las empresas rusas mientras realizan sus actividades económicas.El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, por su parte, advirtió que podría haber problemas de seguridad alimentaria si no se normaliza el comercio de fertilizantes provenientes de Rusia. Guterres advirtió que "si no hay fertilizantes en 2022, puede que no haya suficientes alimentos en 2023. Sacar más alimentos y fertilizantes de Ucrania y Rusia es esencial para calmar los mercados y bajar los precios para los consumidores".El 22 de julio se firmó en Estambul un acuerdo multilateral para levantar las restricciones a las exportaciones de productos rusos y a la ayuda de Rusia para exportar grano ucraniano. El acuerdo, firmado por representantes de Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU, prevé la exportación de grano, alimentos y fertilizantes ucranianos a través del Mar Negro desde tres puertos, incluido el de Odesa.

📈 mercados y finanzas, 📰 el acuerdo alimentario de estambul, ucrania, rusia, crisis alimentaria, onu