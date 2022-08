https://sputniknews.lat/20220822/premio-nobel-turco-encuentra-un-faro-de-esperanza-para-el-tratamiento-del-cancer-de-cerebro-1129628174.html

Premio Nobel turco encuentra "un faro de esperanza" para el tratamiento del cáncer de cerebro

Premio Nobel turco encuentra "un faro de esperanza" para el tratamiento del cáncer de cerebro

ANKARA (Sputnik) — El célebre científico turco Aziz Sancar, Premio Nobel, realizó un nuevo estudio sobre las causas moleculares del desarrollo de tumores... 22.08.2022, Sputnik Mundo

Sancar compartió el Premio Nobel de Química en 2015 con Tomas Lindahl y Paul Modrich, por el descubrimiento de unos "instrumentos" moleculares, con la ayuda de los cuales las células "reparan" el ADN dañado y conservan la información genética.En las células de los organismos surgen numerosos deterioros del ADN durante la vida, pero un especial mecanismo molecular "de reparación" logra eliminarlos. Sin embargo, cuando ese mecanismo empieza a fallar, se desarrollan diversas enfermedades, incluido el cáncer. Por eso es muy importante comprender cómo en las células se mantiene la integridad del ADN.Sancar y sus colegas se centraron en la molécula 5-etilo-2-deoxyuridina (EdU), análoga a la timidina, uno de los "ladrillitos" del ADN. Los biólogos moleculares usan la EdU en experimentos de estudio de la síntesis del ADN durante la división de las células del sistema nervioso.Los científicos sabían desde hace mucho que la EdU es una molécula tóxica, en particular, para las células tumorales.Los autores del nuevo estudio pusieron células vivas con el ADN no dañado en un medio que contenía la EdU. "El resultado fue inesperado. Nos quedamos pasmados", añadió Sancar.Se averiguó que la EdU lanzaba sin cesar el proceso de "reparación del ADN", como si este estuviese dañado. Como resultado, las células no lograban dominar los incesantes señales sobre la necesidad de "reparar" el ADN, y morían.A juicio de los autores del estudio, este resultado podría ayudar a crear un nuevo método de liquidación de las células de los tumores malignos del encéfalo.

