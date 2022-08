https://sputniknews.lat/20220822/valentina-munoz-la-joven-chilena-que-trabaja-en-el-futuro-de-chile-1129648684.html

Valentina Muñoz, la joven chilena que trabaja en el futuro de Chile

Valentina Muñoz, la joven chilena que trabaja en el futuro de Chile

Valentina Muñoz es la defensora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU para Chile y la más joven con ese cargo en el mundo. En diálogo con Sputnik... 22.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-22T22:03+0000

2022-08-22T22:03+0000

2022-08-22T22:03+0000

américa latina

chile

objetivos de desarrollo sostenible (ods)

onu

asamblea general de la onu

desarrollo sostenible

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1129647050_0:0:1045:588_1920x0_80_0_0_a5cd3b15a34c07935325d98d59bd1ad3.jpg

Con solo 20 años, Valentina Muñoz fue nombrada en septiembre de 2021 por el secretario general de la ONU, António Guterres, como defensora de los ODS. La activista STEM —Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés — es la primera latinoamericana en ser parte de este reducido listado.Cabe precisar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se adoptaron por todos los Estados miembros de la ONU en 2015 como un llamado para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.La activista fue parte de la discusión y apoyó la redacción de la primera política de Inteligencia Artificial en Chile. Además, fue fundadora de AMUJI (Organización sin fines de lucro que busca reducir la brecha de género desde la escolaridad, a través de un voluntariado 'de niñas para niñas').El próximo 17 de septiembre se cumplirá un año desde que Valentina fue nombrada defensora de los ODS. En ese sentido, la joven señaló a Sputnik que ha sido una "experiencia maravillosa"."He tenido el placer de viajar al extranjero para participar en eventos como el Women in Tech Summit en París y el reciente Foro Político de Alto Nivel en Nueva York". dijo.Sin embargo, Muñoz explicó que debido a la agenda de los ODS, no ha podido concretar algunos proyectos, por ejemplo, en la organización de la CODED, primera Convención Internacional sobre Derechos Digitales "en la que ya cuento con mi Consejo Asesor compuesto por 7 grandes referentes de diversas áreas del activismo en Chile".Muñoz es parte de un reducido grupo a nivel mundial, entre quienes se encuentran el presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo de Ghana, la primera Ministra de Noruega, la Reina Matilde de Bélgica, Hindou Ibrahim, activista por la acción climática y los derechos de los indígenas, Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz y Brad Smith, presidente de Microsoft Corporation, entre otros.Además de ser la única latinoamericana defensora de los ODS, la chilena es también la más joven del grupo."Hoy ya es algo más cotidiano pero agradezco que sea un constante recordatorio de cuál es el foco de mi trabajo: que cada vez haya más espacios, más redes, para que así ya no tengamos que pelear contra esa barrera de ser 'la primera'", agregó.¿Cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que todos los Estados miembros de la ONU adoptaron el 2015 son 17. Dentro de ellos destacan los que tienen que ver con poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030.Todos los ODS son importantes pero, consultada por Sputnik sobre cuáles serían los tres más importantes para ella, apunta a la equidad de género, la innovación y la sostenibilidad."Sin duda alguna, el ODS 5 de Equidad de Género, porque el feminismo es el activismo con el que partí y con el que comparto día a día", afirmó al escoger el número uno."El segundo sería el ODS 9, de Industria, innovación e infraestructura, que muchas veces es olvidado, pero que como programadora intento visibilizar y transversalizar a lo largo de la Agenda 2030, entendiendo el desarrollo tecnológico no sólo como una amenaza imparable, sino como una oportunidad para construir un futuro sostenible", agregó.La brecha digital y la nueva ConstituciónCon la llegada de la pandemia de COVID-19, la tecnología y la conexión al mundo digital jugó un papel fundamental en los estudios y trabajos. Sin embargo, no todos tuvieron acceso a internet debido a la brecha digital existente.El 4 de septiembre Chile decidirá si aprueba o rechaza la propuesta de nueva constitución emanada por la Convención Constitucional. Dentro del texto, se consagran una serie de derechos sociales y mandata al Estado para que estos sean garantizados, dentro de ellos se encuentran los derechos digitales."También debemos permanecer vigilantes ante el cumplimiento del programa de gobierno propuesto por el presidente Gabriel Boric durante su campaña, que incluye iniciativas para reducir la brecha digital, aumentar la conectividad regional del país e impulsar las habilidades del siglo XXI", agregó.Finalmente, la joven defensora de los ODS señaló que "es fundamental también promover las iniciativas de sociedad civil que aportan a reducir la brecha digital, muchas considerando también un enfoque de género y derechos humanos, para que estas iniciativas tengan mayor alcance y visibilización".

https://sputniknews.lat/20200716/banco-mundial-destaca-contribucion-de-rusia-al-logro-de-objetivos-de-desarrollo-sostenible-1092105372.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

chile, objetivos de desarrollo sostenible (ods), onu, asamblea general de la onu, desarrollo sostenible