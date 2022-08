https://sputniknews.lat/20220823/apruebo-o-rechazo-cuenta-regresiva-para-una-decision-clave-en-chile-1129674325.html

¿Apruebo o rechazo?: cuenta regresiva para una decisión clave en Chile

¿Apruebo o rechazo?: cuenta regresiva para una decisión clave en Chile

En menos de 15 días los chilenos elegirán si aprueban una nueva Constitución o si se mantiene la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). En otro orden, la ONU cuenta con menos fondos por el conflicto en Ucrania y debe recortar programas. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2022-08-23T22:00+0000

2022-08-23T22:00+0000

2022-08-23T22:00+0000

en órbita

cristina fernández de kirchner

congreso de argentina

gobierno de argentina

alberto fernández

gabriel boric

convención constituyente de chile

estallido social en chile

el referéndum para una nueva constitución de chile en 2020

constitución de chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1129676837_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_c7cf1cfe8431bb1f5abe9d0b3cdf4d2a.jpg

¿Apruebo o rechazo?: cuenta regresiva para una decisión clave en Chile ¿Apruebo o rechazo?: cuenta regresiva para una decisión clave en Chile

El 4 de septiembre, la ciudadanía chilena dirime su Constitución en un plebiscito vinculante y de sufragio obligatorio.Son dos opciones: "rechazo", la cual mantiene el texto actual (de 1980) y apunta a iniciar otro proceso constituyente; o "apruebo", que significa adoptar como nueva carta magna la propuesta de 388 artículos escrita por la Convención Constitucional.La periodista chilena se refirió al perfil de quiénes dudan en apoyar el cambio constitucional. "Es un proceso complejo. La mayoría de los indecisos no están convencidos si esta propuesta de cambio es la que realmente quieren", indicó.Trejo señaló además que desde la oposición se apunta a trasladar el debate al Congreso para "trancar el cambio", esto en caso de que se imponga la opción de rechazo.De acuerdo con la entrevistada, aunque el Poder Ejecutivo no puede tomar parte en la campaña, ha apostado a la información ciudadana al respecto. En relación con este punto, la campaña para el plebiscito estuvo marcada por desinformación o noticias falsas.Y añadió que el Gobierno de Gabriel Boric es el principal interesado en cambiar la Constitución de 1980 con el fin de desarrollar su propio proyecto político.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— en Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández dijo ser objeto de una "feroz campaña política y mediática", al responder a un pedido de condena en su contra por parte de la Fiscalía. Dialogamos con la periodista argentina Sofía Caram.Por otra parte, Naciones Unidas cuenta con menos fondos por el conflicto en Ucrania y debe recortar programas.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

gabriel boric, cristina fernández, convención constituyente de chile, chile, constitución de chile