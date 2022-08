https://sputniknews.lat/20220823/canciller-de-siria-hoy-rusia-libra-una-guerra-contra-el-extremismo-y-neonazismo-en-ucrania-1129673451.html

Reunión de cancilleres de Rusia y Siria. La economía de Europa se hunde y Josep Borrell sólo piensa en entrenar a soldados ucranianos en suelo comunitario... 23.08.2022, Sputnik Mundo

Rusia y Siria: unánimes en su visón del mundoRusia y Siria, unidas por unos lazos de socios estratégicos, comparten una visión común de que el mundo contemporáneo debe ser multipolar, justo, y plegarse al derecho internacional y la Carta de la ONU. En este sentido, están decididas a avanzar aún más en la agenda bilateral. Muestra de ello es la reunión que han celebrado este martes en Moscú el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y su homólogo sirio, Faisal Mekdad."La situación mundial se vuelve cada vez más tensa y complicada por la línea de Occidente, con EEUU a la cabeza de establecer un orden mundial unipolar. Esa política agresiva y neocolonial por su esencia se deja sentir en el Oriente Medio, África del Norte, en la situación en Ucrania y en su entorno, y en todo el espacio postsoviético.", dijo Lavrov.En tanto, Mekdad subrayó que "hoy en día ustedes [Rusia] libran una guerra contra el extremismo y neonazismo en territorio de Ucrania, así como contra la Europa comunitaria. Al mismo tiempo, Siria también está en guerra contra el terrorismo".Occidente cae en una profunda crisis moral por la derrota de su estrategia antirrusaLos estadounidenses no quieren morir por las aventuras belicistas de sus gobernantes destinadas a preservar la ya inexistente hegemonía norteamericana. Lo constata un reciente informe de la Universidad Brown que revela una auténtica epidemia de suicidios en el Ejército de EEUU.Se trata de más de 30.000 militares que se quitaron la vida en los últimos 20 años. Al mismo tiempo, los jóvenes del país tampoco quieren alistarse a las tropas estadounidenses, con lo cual podrían reducirse a su nivel más bajo desde 1940, tal y como reconocen en el Pentágono.Prensa dominante proclama 'inexistente' el genocida bloqueo a Cuba"El 'bloqueo' de EEUU a Cuba no existe". Así ha disparado Camila Acosta, periodista del diario español ABC, quien argumentó en un artículo que el país caribeño no tiene por qué atribuir sus problemas económicos al embargo norteamericano, dado que no está "rodeado militarmente por embarcaciones que impidan, tanto la entrada, como la salida de la isla". "Eso es lo que se considera bloqueo, pero en este caso no ocurre", manifestó la autora.Una narrativa promovida con especial intensidad en los últimos tiempos por la prensa al servicio de Washington. Así, el diario Libre Mercado repite casi literalmente lo expuesto por ABC. "Como su propio nombre indica, el 'bloqueo' consiste en impedir que una demarcación pueda comerciar con el resto del mundo, tomando medidas militares que aseguren la interrupción de todo tipo de relaciones con cualquier otro país. Esta práctica fue habitual en tiempos pasados, como mecanismo de presión en épocas de guerra. Sin embargo, lo cierto es que no existe ningún tipo de 'bloqueo' sobre la isla de Cuba, al contrario de lo que sostiene la propaganda del régimen", se lee en su portal.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

