El comercio entre Venezuela y Colombia "tendrá que empezar de cero" tras una larga pausa

Venezuela cerró la frontera con Colombia en agosto de 2015, luego de que miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y civiles resultaron heridos en enfrentamientos en esa zona.Posteriormente, en 2019 el presidente, Nicolás Maduro, rompió relaciones diplomáticas durante la gestión del exmandatario Iván Duque (2018-2022), luego del intento de la oposición liderada por Juan Guaidó de ingresar por la frontera una presunta ayuda humanitaria, que Caracas calificó como un intento de invasión. ExpectativasPolesel indicó que a lo largo de estos siete años las relaciones comerciales se mantuvieron pero de forma informal y en algunos casos ilícitamente."En realidad las relaciones comerciales no estuvieron suspendidas porque siguió ocurriendo un intercambio comercial informal, en algunos incluso ilícitos, porque mucha mercancía ha ingresado al país por las llamadas trochas (pasos fronterizos ilegales), buscando alternativas de ingreso cuando eso ocurre, eso es mercancía que ha ingresado al territorio nacional sin pagar tributos, tasas, aranceles, etc.", comentó.Por ello, dijo que la principal expectativa de los empresarios es que formalice la relación comercial entre Caracas y Bogotá."La principal expectativa es que formalicemos nuevamente las relaciones comerciales, esa es la expectativa, porque la formalización de alguna manera le va a dar orden y le va a permitir que comerciantes puedan competir pero competir en igualdad de condiciones", señaló.Venezuela y Colombia iniciaron el 7 de agosto la normalización de sus relaciones y ambos gobiernos nombraron a sus embajadores para cada uno de estos países.No obstante, la presidenta de Consecomercio consideró que las administraciones de Nicolás Maduro y Gustavo Petro deben acelerar el restablecimiento de las relaciones consulares.A juicio de Polesel, la reapertura de la frontera también contribuye con el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos que viven en esa zona."Esto no es solo un tema comercial, primero es un tema de derechos humanos (…) Esa gente tiene que hacer trámites, hacer gestiones, cuando hablamos de derechos humanos está ocurriendo ese tránsito pero solo peatonal, eso tiene unas implicaciones también complejas desde el punto de vista de cómo la gente tiene que estar cruzando así la frontera", subrayó.Asimismo, dijo que urge la reactivación de la conectividad tanto terrestre como aérea.MercadoEl 18 de agosto, empresarios participaron en la cumbre binacional en la ciudad de Cúcuta (noreste de Colombia), donde el ministro de Transporte de ese país, Guillermo Reyes, anunció que los vuelos entre estos países se normalizarán en octubre.En ese sentido, Polesel manifestó que las reuniones entre los empresarios buscan determinar qué productos y servicios tienen ventajas competitivas de cada lado.En julio, el canciller venezolano Carlos Faría y el colombiano Álvaro Leyva firmaron un acuerdo sobre la implementación de una agenda de trabajo.El primer punto establece la normalización gradual de las relaciones binacionales a partir del 7 de agosto con el nombramiento de los funcionarios diplomáticos y consulares de cada país así como también la apertura gradual de la frontera.

