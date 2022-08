https://sputniknews.lat/20220823/eeuu-pone-miras-en-el-golfo-de-mexico-como-punto-de-partida-para-su-revolucion-energetica-1129672430.html

EEUU pone miras en el Golfo de México como punto de partida para su revolución energética

EEUU pone miras en el Golfo de México como punto de partida para su revolución energética

En un momento en que Estados Unidos implementa planes en energías limpias como parte de su estrategia contra la inflación, expertos vaticinan una expansión... 23.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-23T21:12+0000

2022-08-23T21:12+0000

2022-08-23T21:12+0000

economía

energía eólica

energía

texas

eeuu

energía limpia

golfo de méxico

nueva orleans

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1a/1113580487_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3011e4e11c750afde08afc7e784c5acf.jpg

Si bien ya tiene operaciones de distinta dimensión, el país norteamericano perfila desarrollar más parques eólicos principalmente en la costa del Océano Atlántico y el Golfo de México, de acuerdo con un análisis de The Conversation.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha fijado como meta el desarrollo de plantas de viento con capacidad de generación de 30 gigawatts para 2030, lo que representaría el abasto de 10 millones de hogares con electricidad generada sin el empleo de combustibles fósiles como el carbón.Actualmente, Texas concentra la mayor cantidad de generación de energía mediante el aprovechamiento del viento, mientras que los terrenos enfocados en ello han tenido un aumento considerable en los últimos 15 años.Además, los parques eólicos generan costos de instalación costeables, recursos abundantes, operaciones sin combustible, lo que deriva en reducciones en las cuentas a pagar por los consumidores, mientras que la estrategia no resulta contaminante ni emite gases de efecto invernadero.Sin embargo, el análisis de The Conversation también localiza debilidades de la estrategia, como que los vientos suelen ser menos intensos en las horas más cálidas del verano, justo en un momento en que el consumo de aires acondicionados es alto para regular las temperaturas en interiores.Otro problema son los costos de transmisión de la energía generada en parques usualmente alejados de los focos de consumo, desafíos que pueden atenderse mediante baterías y mecanismos de aprovechamiento de la energía solar.Más de la mitad de la población estadounidense vive a no más de 80 kilómetros del litoral, por lo que puede quedar relativamente próxima la transmisión de energía generada eólicamente.Específicamente, grandes ciudades como Houston o Nueva Orleans podrán alimentarse con suministro eólico localizado en el Golfo de México, pues se trata de regiones ya habilitadas en materia industrial por la infraestructura petroquímica y los puertos existentes, lo que facilitaría traslados.La capacidad productiva del Golfo de México reposa también en factores como las temperaturas templadas de la zona y los oleajes relativamente leves.Sin embargo, pese a todo este potencial analizado, The Conversation reconoce que a nivel federal Estados Unidos aún tendrá que concurrir en un proceso legal que tomará años, en un proceso de transición hacia energías limpias que comienza a dar sus primeros pasos significativos.

https://sputniknews.lat/20220720/el-gobierno-de-eeuu-propone-primeras-areas-de-energia-eolica-en-el-golfo-de-mexico-1128518642.html

https://sputniknews.lat/20210421/los-vientos-soplan-a-favor-de-la-energia-eolica-en-america-latina-3-paises-destacan-1111419962.html

texas

eeuu

golfo de méxico

nueva orleans

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

energía eólica, energía, texas, eeuu, energía limpia, golfo de méxico, nueva orleans, joe biden