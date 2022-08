https://sputniknews.lat/20220823/el-llamado-a-matar-rusos-del-embajador-de-ucrania-en-kazajistan-causa-revuelo-1129667823.html

El llamado a "matar rusos" del embajador de Ucrania en Kazajistán causa revuelo

El llamado a "matar rusos" del embajador de Ucrania en Kazajistán causa revuelo

"Mientras más rusos matemos ahora, menos tendrán que matar nuestros hijos". Esas palabras provenientes del embajador de Ucrania en Kazajistán causaron revuelo... 23.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-23T15:44+0000

2022-08-23T15:44+0000

2022-08-23T16:27+0000

neonazismo en ucrania

rusia

ucrania

kazajistán

neonazismo

xenofobia

rusofobia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1129666907_214:318:890:698_1920x0_80_0_0_7cfe8f3044008376a0e5b405bce92e99.png

El embajador de Ucrania en Kazajistán, Petró Vrubliovki, fue convocado a la cancillería kazaja por sus declaraciones antirrusas. Esto sucedió luego de que en las redes sociales apareciera el video de su entrevista con un bloguero kazajo en la que llamaba a "matar tantos rusos como sea posible".Reacciones en Kazajistán"En la Cancillería se celebró una reunión del vicecanciller, Yermujambet Konuspáyev, con el embajador de Ucrania en Kazajistán, Petró Vrubliovki. En el transcurso de la reunión se le expresó una protesta por sus declaraciones en la entrevista del 21 de agosto de este año con el bloguero kazajo Dias Kuzairov", indica el comunicado difundido.Se precisa que las autoridades kazajas ven las declaraciones del embajador como "inaceptables y no compatibles con las funciones de embajador de un Estado foráneo". "Tales declaraciones no deben dañar las relaciones amistosas entre los Estados", destaca el documento.Desde la Asamblea del Pueblo de Kazajstán tacharon de " inaceptables" las declaraciones hechas por el embajador ucraniano, más aún cuando estas provienen de un diplomático. El comunicado de la organización señala que la diplomacia debe estar al servicio de los ideales de paz y cooperación, y no para incitar al odio y la enemistad.La Asociación de Organizaciones Rusas, Eslavas y Cosacas (ARSK, por sus siglas en ruso) de Kazajistán pidió a la Fiscalía del país revisar las palabras del diplomático y llamó a la Cancillería de la República a declarar persona non grata al embajador ucraniano por sus declaraciones rusófobas."Tales declaraciones son incompatibles con el estatus de embajador y la ética diplomática. Ese tipo de diligencia socavan la paz y la armonía en nuestro país, donde más de 120 grupos étnicos viven en paz y amistad, incluidos los rusos y los ucranianos. En este sentido, la ARSK exige al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Kazajstán que declare al embajador de Ucrania Vrubliovki persona non grata", indica el comunicado.Reacciones en RusiaLas recientes declaraciones del embajador ucraniano en Kazajistán representan "la esencia terrorista y antihumana" del Gobierno ucraniano, expresó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova. Indicó que es imposible imaginar a un embajador que tenga por objetivo "socavar la armonía interétnica en el país anfitrión, llamando a eliminar a ciudadanos de este país por motivos de nacionalidad", en lugar de fortalecer las relaciones bilaterales.En este contexto, Zajárova expresó su convicción de que Nursultán no dejará sin respuesta las declaraciones del embajador ucraniano.El Comité de Investigación de Rusia evaluará las declaraciones del embajador de Ucrania en Kazajstán, indica el sitio web de la agencia."La investigación tomará un conjunto de medidas destinadas a establecer las identidades de todos los participantes en el video, así como verificará su participación en crímenes ya cometidos contra el personal militar de las Fuerzas Armadas rusas", aseguran desde la entidad.Una tendencia preocupanteLas declaraciones del embajador ucraniano continúan una tendencia preocupante en la diplomacia del país.El exembajador de Ucrania en Berlín, Andri Melnik, también se vio envuelto en un escándalo similar cuando durante su entrevista con el bloguero y periodista alemán Tilo Jung puso en duda el Holocausto y que el héroe nacional y colaborador nazi promovido hoy por Kiev, Stepán Bandera, tuviese algo que ver con el exterminio de judíos. Sus palabras causaron una reacción inmediata desde Israel y desde el Ministerio de Exteriores ucraniano señalaron entonces que sus palabras no son más que su opinión personal.Pero el escándalo que más roces causó en las relaciones diplomáticas de ambos países fue el del cónsul ucraniano en la ciudad alemana de Hamburgo, Vasili Maruschinets.Abiertamente neonazi, Maruschinets publicaba sus simpatías al Tercer Reich en su cuenta de Facebook* con mensajes antipolacos, antihúngaros, antisemitas, a los que culpaba de "declarar la guerra a Alemania en 1934", negaba el holocausto y llamaba a "matar a los sionistas". Además, a menudo publicaba imágenes con un contexto nazi, como la esvástica de colores azul y amarillo (los colores de la bandera de Ucrania), y fotos suyas haciendo el saludo nazi, con un casco de la Wehrmacht, o con una torta dedicada a su 60 cumpleaños con la palabras Mein Kampf (Mi lucha), el libro autobiográfico de Hitler, entre otras.Con el tiempo, tanto Melnik como Maruschinets fueron destituidos de sus cargos, pero no han sido procesados por la justicia ucraniana.* La actividad de Meta (Facebook e Instagram) está prohibida en Rusia por extremista.

https://sputniknews.lat/20220416/los-rusos-a-la-horca-y-otros-lemas-neonazis-permitidos-y-adoptados-en-ucrania--videos-1124477309.html

https://sputniknews.lat/20220328/asi-avanza-el-neonazismo-en-ucrania-con-el-aval-de-su-presidente-judio-1123649483.html

https://sputniknews.lat/20220505/maestros-de-torturas-y-atracos-el-brutal-batallon-neonazi-ucraniano-aidar-en-detalle-1125146509.html

https://sputniknews.lat/20220503/una-salchicha-ofendida-alemanes-piden-deportar-al-embajador-ucraniano-por-insultar-a-scholz-1125093999.html

ucrania

kazajistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, kazajistán, neonazismo, xenofobia, rusofobia