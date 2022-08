https://sputniknews.lat/20220823/gobierno-de-bolivia-escucha-a-pensadores-quechuas-para-revitalizar-su-cultura-1129668490.html

Convocados por el vicepresidente, David Choquehuanca, cientos de amautas quechuas debatieron durante tres días en la ciudad de Cochabamba con la finalidad de... 23.08.2022, Sputnik Mundo

Cientos de indígenas participaron del Primer Encuentro de Amautas Intelectuales Quechuas en la ciudad de Cochabamba. La reunión, que duró tres días, concluyó con la presencia del vicepresidente David Choquehuanca, quien dirigió palabras de unidad para el pueblo boliviano y sobre todo para su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).Organizaciones políticas de las ciudades de Santa Cruz (este) y El Alto iniciaron en estos días la campaña 'Evo candidato del Bicentenario', en alusión a las próximas elecciones presidenciales que serán en 2025, cuando Bolivia cumpla 200 años de independencia. Aunque Morales (2006-2019) dijo que es muy pronto para hablar de candidaturas, el vicepresidente no pudo evitar referirse a estas manifestaciones.Y agregó: "Si no eres buen padre, no vas a poder ser buen presidente o vicepresidente. No podemos fomentar división, tenemos que construir la unidad sin odio, sin racismo, sin rencor".El encuentro tuvo por finalidad recoger inquietudes y propuestas de indígenas quechuas llegados de todos los departamentos. Fue organizado por la Vicepresidencia, en coordinación con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón.En Bolivia más de dos millones de personas hablan quechua y son de este pueblo (sobre una población total aproximada de 11,5 millones). Para el vicepresidente, es importante disponer de espacios de debate para proteger y desarrollar esta cultura ancestral: "Solo así será un pueblo libre. Mientras que un pueblo que no piensa, que no produce sus conocimientos, será un pueblo dominado".Choquehuanca consideró que en Bolivia "tenemos nuestro camino, tenemos todo. Tenemos ciencia, tenemos riquezas"."Todos tenemos que hablar y todos tenemos que escuchar. Solo así vamos a garantizar la unidad, nuestro 'proceso de cambio' y fortalecer la democracia. Todo tiene que fluir, todo se tiene que redistribuir. El poder tiene que fluir, la economía no se puede concentrar en solo unas manos", agregó.Los quechuas y el EstadoEl encuentro se desarrolló en mesas de trabajo que abordaron temas como 'política y estructuras organizativas societales'; 'economía, 'medio ambiente y Madre Tierra'; 'identidad, cultura, idioma y educación'; 'los quechuas en la era de las tecnologías de la información', entre otros."Nosotros, como quechuas, hemos trabajado desde ayer. Primero hemos hecho una oración, luego nos hemos organizado en mesas de trabajo. Mi mesa era de historia indígena originaria", dijo a Sputnik Justina Vara, de la Federación Departamental de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas 'Bartolina Sisa' de Chuquisaca.Para ella, encuentros como este sirven para mantener vital la cultura quechua. "Tenemos que rescatar nuestras culturas en todos los departamentos. Creo que hoy nuestra cultura está decayendo porque no la aplicamos desde la casa".Fausto Challapa Flores vino de la comunidad Kochi, en la provincia Arque, Cochabamba. Participó en la mesa de 'economía, medio ambiente y Madre Tierra'.Como productor de alimentos, se mostró preocupado por los problemas de la producción local. "Las fronteras de Bolivia están abiertas para que ingrese la papa, en vez de comer la papa que nosotros producimos en Cochabamba. También la fruta es traída de afuera, hasta las flores se están importando", dijo a Sputnik.Challapa pidió al Gobierno tomar medidas sobre este punto, porque "están matando la economía de los quechuas. Queremos que el Gobierno cierre las fronteras para que consumamos lo que nosotros producimos".El productor consideró que debería haber una política para "reforestar" porque "más bien, se están matando cualquier cantidad de bosques, y nosotros no queremos eso". "Tenemos que vivir cuidando de la Madre Tierra", reflexionó quien se definió como "ecologista ambientalista"."Planto un árbol por día pensando en los niños y jóvenes de Bolivia y del mundo", añadió.Challapa se mostró esperanzado en que se repitan estos encuentros: "Sirven para discutir, dialogar, porque somos bolivianos y tenemos que debatir, dar propuestas para que el Gobierno reflexione y pueda apoyar a los indígenas originarios campesinos".El camino de la descolonizaciónEn el cierre del encuentro, que se realizó entre el 18 al 20 de agosto, Choquehuanca apuntó contra los cambios que deben hacerse en cada boliviano para tener una mejor sociedad.E insistió: "El conocimiento es la base fundamental de nuestra autodeterminación. Tenemos que unirnos en base a nuestra ideología".Este encuentro lleva como consigna "allin kausayta yuyaychaspa", cuya traducción aproximada al quechua sería "ideas para la buena vida".

