Gremio de comercio minorista de Alemania cuestiona plan de Scholz para ahorro de energía

BERLÍN (Sputnik) — La Asociación Alemana de Comercio Minorista (HDE) puso en entredicho el plan del canciller Olaf Scholz de ahorro de electricidad que... 23.08.2022

2022-08-23T11:14+0000

2022-08-23T11:14+0000

2022-08-23T11:19+0000

El ahorro de energía no debe ir en detrimento de la seguridad ciudadana, subrayó.El decreto de Scholz que entra en vigor el 1 de septiembre, obliga a los comercios a apagar la iluminación de las diez de la noche a las seis de la mañana, entre otras medidas.Según varias previsiones, Alemania afrontaría un colapso energético en el invierno boreal ante una posible interrupción de los suministros de gas natural procedente de Rusia.El Gobierno alemán pidió a la población disminuir el consumo de electricidad para afrontar la crisis energética.Un alto funcionario sugirió a los alemanes de a pie usar paños húmedos para asearse en lugar de tomar una ducha.Las entregas de gas ruso a Alemania por el gasoducto Nord Stream 1, que conecta a los dos países por el fondo del mar Báltico, se redujeron después de que una de las cuatro turbinas fuera entregada a la empresa Siemens para los trabajos de mantenimiento.Siemens retrasa la devolución de la máquina a la compañía rusa Gazprom en medio de las sanciones de la Unión Europea contra esta firma. Otras dos turbinas fueron apagadas al necesitar mantenimiento. Actualmente funciona solo una y el 31 de agosto dejará de funcionar hasta el 2 de septiembre para las operaciones de mantenimiento que llevará a cabo Siemens.El alivio para Alemania puede llegar por el nuevo gasoducto Nord Stream 2, construido por un grupo de importantes empresas energéticas europeas, entre ellas Gazprom, y lista para operar desde octubre de 2021.La infraestructura que sigue prácticamente la ruta del Nord Stream 1, continúa bloqueada por el Gobierno de Olaf Scholz desde febrero de este año debido a sus pugnas geopolíticas con Moscú.A mediados de agosto, el presidente de la Comisión de Energía del Bundestag, Klaus Ernst, declaró eque ni la ciudadanía ni la industria alemanas sobrevivirán al invierno de 2022 si no se levantan las sanciones energéticas contra Rusia, que no tomaron en cuenta acuerdos y contratos, están generando un bache económico. En sus palabras, los llamados del Gobierno alemán a la austeridad energética son puro cinismo cuando muchos ciudadanos no tienen otra opción.Días después, el vicepresidente del Parlamento alemán por el Partido Democrático Libre (FDP), Wolfgang Kubicki, se pronunció a favor de una apertura inmediata del gasoducto Nord Stream 2 como solución temporal de cara al invierno. "Ahora deberíamos abrir Nord Stream 2 cuanto antes para llenar nuestros depósitos de gas para el invierno", dijo Kubicki en una entrevista con el grupo mediático RND.

