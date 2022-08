https://sputniknews.lat/20220823/jalife-rahme-obama-trump-y-biden-arrojaron-a-rusia-a-los-brazos-de-china-1129669788.html

Jalife-Rahme: Obama, Trump y Biden arrojaron a Rusia a los brazos de China

Luego de que el extitular del Departamento de Estado Henry Kissinger declarara en una entrevista que Washington podr铆a enfrascarse en una guerra con Mosc煤 y Pek铆n, el internacionalista consider贸 que una confrontaci贸n de esas dimensiones supondr铆a la extinci贸n del g茅nero humano.Adem谩s, Jalife-Rahme estim贸, en una videocharla transmitida en su canal de YouTube, que Kissinger desde帽a a Rusia en materia tecnol贸gica, al considerar que las 煤nicas dos potencias en la materia son China y Estados Unidos.Una posibilidad para el equilibrio de poder en el mundo pasa por el respeto a perspectivas antag贸nicas y a la b煤squeda de armon铆a entre los tres pa铆ses en tensi贸n, consider贸 Kissinger en ideas subrayadas por el internacionalista.Sin embargo, Jalife-Rahme critic贸 que la postura a favor del equilibrio que impulsa Kissinger es incompatible con la perspectiva del presidente Biden, en busca del triunfo no negociable de su perspectiva.En la visi贸n de Biden, denunci贸 el internacionalista, la democracia estadounidense representa el bien frente a un mal encarnado por pa铆ses antag贸nicos a su postura en el mundo, como Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Nicaragua, Rusia, China e Ir谩n, una lista en la que incluso podr铆a sumarse el M茅xico de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador por sus criterios soberanistas, agreg贸 Jalife-Rahme.Kissinger, apunt贸 el analista, ha estado elaborando su pensamiento en respuesta al desenvolvimiento de los sucesos en el conflicto en Ucrania, pa铆s al que sugiere ceder territorio.Adem谩s, el exsecretario de Estado, reconocido por restaurar las relaciones diplom谩ticas entre Estados Unidos y China, al mismo tiempo que repudiado por su participaci贸n en la instauraci贸n de reg铆menes militares en Latinoam茅rica, sugiri贸 que el conflicto entre Kiev y Mosc煤 no se prolongue demasiado, destac贸 Jalife-Rahme.Occidente debe obligar a Ucrania a aceptar las negociaciones con Rusia, evalu贸 Kissinger, y no convertirse en la frontera de Europa.Jalife-Rahme matiz贸 que si bien el estadounidense genera rechazo en Medio Oriente y Am茅rica Latina por conducir la pol铆tica exterior de la Casa Blanca hostil con esas regiones, su opini贸n pesa en Estados Unidos por su experiencia y formaci贸n, por lo que sus cr铆ticas contrarias a un respaldo irrestricto a Ucrania deben generar inconformidades.El internacionalista tambi茅n destac贸 un an谩lisis de Noam Chomsky, quien acus贸 que la propaganda occidental ha hecho creer que los ucranianos desean recibir m谩s armas de sus aliados, y llam贸 a procurar que estas aportaciones b茅licas no agudicen la confrontaci贸n con Rusia.Chomsky a帽adi贸 que Ucrania debe ser neutralizada, no incorporada a la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN) y concertar un acuerdo con Rusia en torno a la regi贸n del Donb谩s.

