La Cancillería de Kazajistán convoca al embajador ucraniano por sus declaraciones antirrusas

La Cancillería de Kazajistán convoca al embajador ucraniano por sus declaraciones antirrusas

NUR-SULTÁN (Sputnik) — El embajador de Ucrania en Kazajistán, Piotr Vrublévski, fue convocado a la cancillería kazaja por sus declaraciones antirrusas, informó... 23.08.2022, Sputnik Mundo

Anteriormente, en las redes sociales fue publicado un vídeo de la entrevista del embajador ucraniano en Kazajistán con un bloguero kazajo.En el transcurso de la entrevista, Vrublévski indicó que Kiev trata de "matar tantos rusos como sea posible" durante las hostilidades en Ucrania.Se precisa que Nur-Sultán ve las declaraciones del embajador como "inaceptables y no compatibles con las funciones de embajador de un estado foráneo"."Tales declaraciones no deben dañar las relaciones amistosas entre los Estados", destaca el comunicado.Poco antes este martes la asociación de las organizaciones rusas, eslavas y cosacas de Kazajistán llamó a la Cancillería de la república a declarar persona non grata al embajador ucraniano por esta entrevista.

kazajistán, asia, ucrania, rusia