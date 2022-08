https://sputniknews.lat/20220823/organos-de-control-de-colombia-piden-priorizar-recursos-para-reparar-victimas-1129654723.html

Órganos de control de Colombia piden priorizar recursos para reparar víctimas

BOGOTÁ (Sputnik) — Los recursos destinados a la reparación de las víctimas colombianas del conflicto armado deben ser priorizados por el Gobierno, pidieron los... 23.08.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con la comisión, los recursos destinados en los últimos diez años a las políticas públicas de víctimas, por 146 billones de pesos (más de 33 millones dólares), han resultado insuficientes para asistir, atender y reparar a las más de nueve millones de víctimas reconocidas en el país.Aunque el Gobierno nacional tiene proyectado una inversión de 142 billones de pesos (más de 32 millones de dólares) para los próximos 10 años, estos recursos continúan siendo insuficientes, y se requeriría un presupuesto aproximado a 2031 de 301 billones (más de 68 millones de dólares) para garantizar a las víctimas una reparación integral.La comisión afirma que el presupuesto ejecutado en los últimos cinco años resultan insuficientes para la reparación de las víctimas individuales y colectivas de los pueblos étnicos, resaltando con preocupación que solo el 1% del presupuesto para víctimas indígenas se dirige a las medidas de protección y prevención, y para los pueblos negros y afrocolombianos no se evidencian recursos para estas medidas.Los entes de control también recomiendan aumentar la oferta de vivienda digna para los hogares de víctimas de desplazamiento forzado, pues se ha identificado que más del 80 por ciento de estas no gozan del derecho.Colombia es uno de los países con más víctimas del conflicto armado y desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC se han implementado medidas para la no repetición de la violencia y el reconocimiento de las víctimas.

