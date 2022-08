https://sputniknews.lat/20220824/el-creador-de-una-fiesta-que-se-convirtio-en-un-icono-de-la-cultura-uruguaya-1129715177.html

El creador de una fiesta que se convirtió en un ícono de la cultura uruguaya

El creador de una fiesta que se convirtió en un ícono de la cultura uruguaya

"La noche de la nostalgia" surgió en el año 1978. Ese 24 de agosto, su creador, Pablo Lecueder, nunca imaginó que su idea "tan simple" en la que invitaba a escuchar música anglo, sería una de las más esperadas cada año por miles de personas.

2022-08-24T22:10+0000

2022-08-24T22:10+0000

2022-08-24T22:10+0000

zona violeta

sociedad

🎭 arte y cultura

pablo lecueder

beatles

queen

rolling stones

uruguay

música

noche de la nostalgia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1129715449_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_e38693ec9d5fadb2430696a8be28ecef.jpg

El creador de una fiesta que se volvió celebración nacional uruguaya “La noche de la nostalgia” surgió en el año 1978. Ese 24 de agosto, su creador Pablo Lecueder, nunca imaginó que su idea “tan simple” en la que invitaba a escuchar música anglo, sería una de las más esperadas cada año, por miles de personas.

De niño escuchaba a los Beatles, los Rolling Stones o a Simon and Garfunkel, pero trabajar en radio no era algo que estuviera en su mente.A los 16 años, la casualidad lo llevó a visitar a un amigo que trabajaba en una emisora. Y así comenzó todo. Pablo Lecueder es el hombre que ideó la "noche de la nostalgia", una celebración uruguaya que ha trascendido fronteras.El empresario dirige las radios locales Océano FM y Radiomundo AM, pero su nombre es sinónimo del festejo que forma parte de la identidad nacional.Esta celebración icónica se realiza cada 24 de agosto a la noche en Uruguay, cuando se vuelven a escuchar old hits de la década de 1960 y 1970. Reaparecen e inundan las radios y la televisión las imágenes del actor John Travolta y del grupo Bee Gees, con la película "Fiebre de sábado por la noche" (1977), entre otros clásicos.Con el paso del tiempo, la celebración ha sumado décadas. Hoy se escuchan como old hits canciones de la década de 1990 y del 2000 como los Backstreet Boys. Pero siempre, sin dejar de lado su estilo original.En 2022 Lecueder volvió a la pista, pues es la primera fiesta que se realiza con baile, luego de dos años de pandemia. En este periodo realizó la celebración de forma online, recreó una discoteca dentro de la estación y a través de una transmisión online e ininterrumpida, él y su equipo compartieron durante toda la noche el festejo con la audiencia.Esto era parte de su programa "Old hits", emitido por la emisora AM que hoy gerencia."La propuesta fue tan simple como decir vamos a hacer una fiesta del programa, una fiesta de música vieja, y le pusimos un nombre que picó: la Noche de la nostalgia", relató acerca del origen de esta celebración.El proceso de elegir y determinar qué música emitir en una fiesta no es cualquier cosa para Pablo. “Una cosa es ser un disc jockey de fiesta en un lugar bailable, ese que pone la música. Y otra cosa es serlo porque se tiene un programa de radio musical y se elige la música. Yo nunca fui de poner música para que la gente baile", reflexionó.A pesar de los años, Lecueder aún no encuentra una explicación a este fenómeno derivado en un boom de ventas de ropa, alimentos, transporte, hoteles de alta rotatividad y actividades turísticas.La fiesta trascendió fronteras e incluso se celebra en países donde hay uruguayos, o argentinos que llegan al país vecino para participar.Para Lecueder es una alegría incluso recibir invitaciones del exterior o fotos de los festejos que se realizan, materializando aquella sutil idea a fines de la década de 1970."El uruguayo es nostálgico y el hecho de que sea previo a la declaratoria del Día de la Independencia [25 de agosto] también puede ser motivo para los que están en el exterior", a criterio de Pablo.“A mí me invitaron a la Asamblea Nacional. El Parlamento, reunido de senadores y diputados de la república, votaron la ley 17.825 que declaró oficialmente la noche del 24 de agosto como fiesta nacional. ¿Es medio de locos, no?", agregó.A esto se sumó la declaración de Patrimonio Cultural por parte del Gobierno de Montevideo. "Y la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) me dio un premio, porque es el día que más recaudan en todo el año [por pago de derecho de autor] y por todas las fiestas que se hacen", agregó.Para Pablo es difícil imaginarse un año sin pensar en cómo organizará la próxima Noche de la Nostalgia, pues ya es parte de su vida y de su amor por la música."Siempre digo: ¿cuándo dejaré de hacerlo? De hacer la fiesta, porque obviamente ya la Noche de la Nostalgia que hago forma parte de una infinidad de propuestas a lo largo y ancho del país. No es la única. Nos divierte hacerla muy bien. Nunca va a ser la más multitudinaria, pero siempre va a ser de las mejores", agregó."Siempre dije que la gente en esta noche tiene que recordar la música que más le gustó. (...) No tiene un sello musical. Pese a que las primeras si fueron música anglo porque en esa época se bailaba mucho. Hoy han pasado más de 40 y pico de años de la primera fiesta. Tienen que ser muy distinta de la actual", explicó.Una clara muestra de la fortaleza y permanencia de esta música es su vigencia a pesar del paso de los años desde aquella primera celebración."Los chicos jóvenes hoy escuchan un Freddie Mercury [cantante de Queen], a los Beatles, a los Rolling Stones. Quizás no tengan un recuerdo, pero sí les divierte mucho tener una fiesta con música de esa calidad", agregó Lecueder.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

uruguay, baile, celebración, festejo, arte y cultura, sociedad, música