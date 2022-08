El diputado oficialista de Honduras confía en pronta aprobación de nueva ley de defensa

https://sputniknews.lat/20220824/el-diputado-oficialista-de-honduras-confia-en-pronta-aprobacion-de-nueva-ley-de-defensa-1129712361.html

La semana anterior el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo no fue aprobado en el primer debate, de los tres reglamentarios, al obtener 55 votos a favor por 61 en contra.Ante tal coyuntura, la mandataria hondureña convocó para este miércoles una sesión del CNDS, en su actual formación heredada de la anterior administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022), a esta fecha preso en una cárcel estadounidense a la espera de un juicio por presuntas acciones de narcotráfico.De acuerdo con la Ley Especial del CNDS, aprobada en 2011 por un parlamento presidido entonces por Hernández, el organismo debe ser integrado los presidentes del Ejecutivo (que lo encabeza), del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), más el Fiscal General y los secretarios (ministros) de Seguridad y de Defensa.El borrador de 24 artículos presentado por la jefa de Estado excluye del Consejo a los titulares del Congreso y de la Corte Suprema.La nueva normativa pretende que el organismo esté conformado por la presidenta de la República (que lo lidera), asistida por un secretario ejecutivo y su secretario adjunto, los ministros de Gobernación, Justicia y Descentralización, Defensa Nacional, Seguridad y Relaciones Exteriores, y el Procurador General de la República.El Poder Ejecutivo tendrá, además, la facultad de nombrar al director y al subdirector de la Policía Militar del Orden Público, en la actualidad potestad del jefe de las Fuerzas Armadas."La compañera presidenta ha mandado un proyecto de ley al Congreso Nacional para sustituir a la ley todavía vigente del CNDS, nosotros creemos que el proyecto es correcto por un sentido constitucional, porque la norma vigente aprobada durante el régimen anterior el Consejo incluye al Fiscal General del Estado, al presidente del Congreso Nacional y al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y los colocaba por encima del Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado", explicó Barrios, quien también es profesor de Derecho.Recordó el caso del pedido de extradición por Estados Unidos de Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, y señaló que el CNDS se subordinó a los intereses del entonces mandatario y soslayó la petición.El sistema de aplicación de justicia en Honduras no fue activado en ese caso, el Fiscal no acusó a Tony Hernández y la CSJ no lo juzgó, apuntó Barrios."La presidenta hoy nos manda un proyecto de ley en el cual saca a los otros poderes del Estado, pues ella es, según el artículo 245 de la Constitución de la República, quien dirige la política de defensa y de seguridad", recalcó el parlamentario.Las propuestas de incluir como miembros del nuevo Consejo a los ministros de Seguridad y Defensa y al Procurador General de la República (a los efectos titular de Gobernación) desmienten la supuesta concentración de poder que la oposición le achaca a la mandataria, argumentó Barrios.El legislador dijo que él le aconsejó personalmente a Castro que desistiera de reunir al CNDS bajo su formación actual por una sencilla razón, la inminencia de la aprobación de una ley de carácter constitucional que derogaría un texto jurídico anticonstitucional.No obstante, Barrios reconoció que la jefa de Estado tiene en agenda de cuestiones urgentes en materia de seguridad y defensa.El actual Consejo es anticonstitucional porque viola un principio del estado de derecho, que es la separación de poderes, concluyó.

