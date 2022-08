https://sputniknews.lat/20220824/mas-de-una-decena-de-manifestantes-detenidos-en-el-monumento-a-los-libertadores-de-riga-1129687833.html

Más de una decena de manifestantes, detenidos en el Monumento a los Libertadores de Riga

Más de una decena de manifestantes, detenidos en el Monumento a los Libertadores de Riga

MOSCÚ (Sputnik) — Al menos 14 personas fueron detenidas cerca del Monumento a los Libertadores de Riga, dónde se produjo una protesta espontánea contra su... 24.08.2022

La Policía señaló que entre los reunidos con "creencias distintas" surgieron conflictos.El 23 de agosto, en el Parque de la Victoria de la capital letona se iniciaron las obras para demoler el Monumento a los Libertadores de Riga. Decenas de personas se congregaron en el parque para protestar contra el desmantelamiento.El alcalde de la capital letona, Martins Stakis, dijo anteriormente que tras la demolición el monumento será destruido, ya que el Museo de la Ocupación no reconoció que tenga un valor artístico.La directora de ese establecimiento, Solvita Viba, declaró a su vez que el museo no emitió tal evaluación por no estar facultado para hacerlo y que la declaración del alcalde ha originado un malentendido.El Parlamento de Letonia suspendió hace un tiempo la vigencia del punto sobre la protección de los monumentos a los combatientes soviéticos del convenio intergubernamental firmado entre esa república báltica y Rusia.La demolición de monumentos soviéticos, así como actos de vandalismo en su contra comenzaron en varios países europeos tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania el pasado 24 febrero. Rusia, por su parte, expresó una enérgica protesta por estas acciones y planteó la cuestión de la responsabilidad jurídica internacional de estos países.

