https://sputniknews.lat/20220824/nicaragua-enfrenta-campana-desestabilizadora-previo-a-elecciones-municipales-1129722272.html

Nicaragua enfrenta campaña desestabilizadora previo a elecciones municipales

Nicaragua enfrenta campaña desestabilizadora previo a elecciones municipales

Nicaragua vivirá el 6 de noviembre sus elecciones municipales, casi un año después de los comicios presidenciales que consolidaron en el poder a Daniel Ortega... 24.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-24T23:43+0000

2022-08-24T23:43+0000

2022-08-24T23:43+0000

américa latina

nicaragua

gobierno de nicaragua

asamblea nacional de nicaragua

conferencia episcopal de nicaragua

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1129722923_0:19:980:570_1920x0_80_0_0_42296dc5c184fe4c1e6bfb2cd63dac54.jpg

Según el ejecutivo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la Policía Nacional las autoridades de la Iglesia Católica utilizan medios de comunicación y redes sociales en su intento por organizar grupos violentos y la ejecución de actos de odio en contra de la ciudadanía.Eso, advierten las fuerzas del orden nicaragüense, provoca un ambiente de zozobra y desorden, altera la paz y la armonía, compromete la estabilidad en la nación centroamericana y ataca a las autoridades constitucionales, episodios cuyo antecedente resulta el intento de Golpe de Estado en 2018.El 19 de agosto último, la Policía Nacional transmitía, en una nota de prensa, los detalles de un operativo de orden público en la casa-curia de la ciudad de Matagalpa, a 130 kilómetros de Managua, ante la persistencia de las actividades provocadoras y como resultado las personas que permanecían allí fueron trasladadas a la capital "para las indagaciones de ley".Para Bolívar Tellez Castellón, catedrático, abogado y notario público, "esa campaña internacional de desinformación y mentiras tiene como propósito desprestigiar el proceso revolucionario y la personalidad política de los dirigentes, acompañada de maniobras a lo interno de algunos arzobispos, aglutinados en la Conferencia Episcopal".¿Nuevos aliados?Lester José Pilarte Fuentes, abogado, comunicador y analista político del Centro regional de Estudios Internacionales (CREI), con sede en Nicaragua, recordó a Sputnik que, durante las elecciones presidenciales de 2021, los representantes de la oposición incitaban a los votantes a que no acudieran a las urnas.Explicó que, tras las acciones violentas de 2018, numerosas plataformas difusoras de noticias, financiadas desde EEUU, marcharon fuera del país, en condición de "autoexilio", debido a su implicación en el intento de golpe de Estado, y continuaron con su estrategia para derrocar al gobierno de Ortega en el exterior.Como parte de su táctica internacional, esos espacios de divulgación repiten términos como "dictadura", en alusión al estado legalmente electo, desde 2006 y ratificado en los procesos posteriores, y pretenden deslegitimar y desconocer los resultados, primero de los comicios de 2021 y ahora los municipales.Pilarte Fuentes mencionó cómo el postulante a embajador de Washington en Managua, Hugo Rodríguez, durante su audiencia de confirmación en julio pasado, subrayó la presencia de 180 presos políticos, entre figuras de la oposición, dirigentes estudiantiles y periodistas; refirió un supuesto cierre del espacio cívico y la cancelación de cientos de ONG.Luego de esas declaraciones, fieles a la política asumida por EEUU, la administración de Ortega retiró de manera inmediata el beneplácito concedido al diplomático, quien asumiría por primera vez un cargo de ese tipo, bajo el argumento de su intromisión en temas nacionales y lo acusó de injerencista.El abogado nicaragüense indicó cómo la situación actual generada desde la iglesia católica ya tuvo expresiones anteriores en 2018: "intentan nuevamente sembrar el odio y la discordia en las personas por medio de esos escenarios religiosos, cuya misión debía ser la paz, el orden y la espiritualidad".Según el experto, el rechazo del gobierno nicaragüense a la candidatura de Rodríguez determinó el surgimiento de una campaña interna, con el protagonismo Rolando Álvarez, eclesiástico, profesor y actual obispo de Matagalpa, detenido el pasado viernes 19 de agosto junto a cinco sacerdotes y tres laicos.Acciones a favor de la pazA juicio de Tellez Castellón, el país experimenta mejores condiciones organizativas para el enfrentamiento a las acciones que intenten socavar la seguridad, paz y tranquilidad, en defensa de la soberanía territorial, marítima y aérea, y aludió al fortalecimiento del estado de derecho mediante la aprobación de instrumentos de protección a la integridad nacional.Esos mecanismos, reconoció, suscritos por la Asamblea Nacional durante los años 2019, 2020 y 2021 regulan también las ONG y otras asociaciones involucradas, por ejemplo, en el lavado de activos, entre ellas, la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.Tellez Castellón no descarta acciones de boicot, promovidas por la oligarquía y la burguesía comercial y agraria, los traidores del sandinismo y los líderes eclesiásticos, al venidero ejercicio democrático que supondrá la selección de los máximos cargos del poder local en los 153 municipios del país.Sumado a ello, sentenció, existen delegaciones de ministerios articuladas con la ciudadanía y en respuesta al concepto de pueblo-presidente para la autonomía de las comunidades en el impulso de esas iniciativas económicas y la generación de empleos, objetivos trazados por el ejecutivo del FSLN.El analista nicaragüense Hugo Néstor Altamirano Pereira también advirtió sobre un posible llamado a la "no participación" y la emergencia de una campaña nacional e internacional de descrédito a las futuras autoridades electas para los cargos públicos, como ha sucedido en procesos anteriores.Pese al constante asedio, expresó, y las amenazas de sanciones económicas y diplomáticas desde EEUU y sus aliados de la Unión Europea, "estamos más preparados ante cualquier escenario similar al creado en 2018, por el cual el país pagó un altísimo precio".Aquellos fueron sucesos muy dolorosos, evocó, que polarizaron a la tierra de lagos y volcanes, fracturaron a las familias, significaron la pérdida de vidas humanas y empleos y la huida de los manifestantes, incitados a cometer tranques y paros nacionales por sectores privados, hacia Estados Unidos, España y Costa Rica, en su mayoría.Durante la década de 1990 y comienzos del presente siglo XXI, bajo el dominio de los denominados gobiernos neoliberales de Violeta Barrios (1990-1997), Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007), el FSLN ganó varias alcaldías que le permitieron la consolidación del poder político, argumentó Pilarte Fuentes.Elecciones municipalesEl 15 de agosto último, el Consejo Supremo Electoral (CSE) publicó oficialmente en el diario oficial La Gaceta la convocatoria a comicios municipales, de acuerdo con las atribuciones determinadas en los artículos 173 y 178 de la Constitución Política de la República y de los apartados 1, 2,3 y 10 de la Ley 331 o Ley Electoral.Como resultado, los votantes seleccionarán el venidero 6 de noviembre, entre los representantes de los partidos políticos, los cargos de alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes y vicealcaldesas; así como, los miembros de los Concejos Municipales, propietarios y propietarias y sus respectivos suplentes.El CSE anunció que, apegados a las normativas y en consonancia con su política de equidad de género, cumplirán con el concepto de alternancia en las candidaturas de los partidos y alianzas políticas, con un 50 % de hombres y 50 % de mujeres en la lista de aspirantes, y publicó, el 18 de agosto, el Calendario Electoral.Este 23 de agosto, la institución rectora, en cumplimiento de las actividades previstas en el cronograma, autorizó la constitución de coaliciones de partidos políticos y quedaron conformadas:En este sentido, subrayó Altamirano Pereira algunas de las ventajas del ejercicio democrático en la nación centroamericana, entre ellas, la representación de las fuerzas políticas en las mesas electorales, la presencia de fiscales en las Juntas Receptoras de Votos y el derecho de poseer una copia de las actas de apertura y escrutinio final de los resultados.El experto señaló el empleo de la tinta indeleble, de rápido secado, permanencia y resistencia frente a diferentes agentes limpiadores—disolventes, agua, jabón, detergente, alcohol, acetona o gasolina— bajo grado de toxicidad, sin provocar afecciones a la piel y que, sobre todo, evitará la emisión doble de un voto.Por su parte, Pilarte Fuentes distinguió como uno de los avances más importantes la verificación ciudadana en línea, desde computadoras, celulares o cualquier dispositivo con acceso a internet, un sistema habilitado de manera permanente y con aspectos como la ubicación de cada centro donde transcurrirá la fiesta cívica.

https://sputniknews.lat/20220819/la-policia-de-nicaragua-afirma-que-obispo-de-matagalpa-guarda-arresto-domiciliario-1129586368.html

https://sputniknews.lat/20220818/tribunal-electoral-de-nicaragua-publica-calendario-de-comicios-municipales-1129542943.html

https://sputniknews.lat/20220818/tribunal-electoral-de-nicaragua-publica-calendario-de-comicios-municipales-1129542943.html

nicaragua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

nicaragua, gobierno de nicaragua, asamblea nacional de nicaragua, conferencia episcopal de nicaragua, 💬 opinión y análisis