Paraguay: ¿Cómo incide EEUU en la política interna del país?

El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, debería renunciar al cargo tras ser acusado de corrupción por EEUU, afirmó el mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez. El pasado 12 de agosto, EEUU impuso sanciones contra a el vicepresidente paraguayo por su presunta implicación en "corrupción significativa", particularmente, el soborno a un funcionario y la interferencia en procesos públicos. La reciente declaración de personas significativamente corruptas "también incluye al expresidente Cartes", indicó.Ello es si es que realmente se da un voto castigo y si actúa la justicia, expresó. En este sentido, "esto es una vergüenza internacional, ya que evidencia que la justicia en Paraguay no funciona", aseveró. Vamos a ver si esto tiene un "impacto en la justicia y en el contexto político", añadió la periodista de ABC Color de Paraguay.La inflación complica la situación económica de ParaguaySobre la situación económica, "desde hace tiempo se venía denunciando que mientras las autoridades estaban ocupadas desarrollando sus campañas políticas, no se estaban centrando en poder desarrollar planes que permitan avanzar en una reactivación económica", indicó. Aunque los números macroeconómicos son un poco más favorables que en otros países, "se vive una situación complicada, como en toda la región", sostuvo. En este sentido, "la inflación se siente bastante", concluyó.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el analista argentino Fabricio Navone, con quien dialogamos sobre la intensificación de la quema de pastizales en la provincia de Santa Fe.¿Quiénes están detrás de la quema de pastizales en Santa Fe?En el marco de las fuertes humaredas provocadas por la quema de pastizales en la provincia argentina, "vivimos bajo una neblina permanente, a partir de la cual en muchas oportunidades es prácticamente imposible respirar", sostuvo Navone. Se presume que estas quemas tienen la intención de generar actividades ganaderas, indicó. Sin embargo, "como la justicia y las políticas preventivas policiales no son muy efectivas, no hay casi detenidos", lamentó el corresponsal del medio La política online de Argentina.Hay interés en avanzar en las fronteras productivas y ganar nuevos terrenos que tendrían que estar protegidos, "por lo que se observa un gran impacto social, económico y ecológico", dijo. Con respecto a las quejas de los grupos ecologistas, "se destacan los moderados que plantean ciertas prácticas ganaderas que permitan la convivencia", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó con el abordaje sobre las perspectivas de los modelos de desarrollo sostenible en América Latina.Tenemos que verEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Laura Amaya, con quien dialogamos sobre el festival "Tenemos que ver", el cual es un festival internacional de cine y Derechos Humanos en Uruguay. Este año tiene como eje los territorios en disputa.

