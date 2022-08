https://sputniknews.lat/20220824/portuarios-de-haiti-iran-a-la-huelga-en-protesta-por-el-asesinato-de-dos-trabajadoras-1129723877.html

Portuarios de Haití irán a la huelga en protesta por el asesinato de dos trabajadoras

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El sindicato de la Autoridad Portuaria Nacional de Haití (APN) anunció que realizará un paro en repudio al asesinato de dos... 24.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-24T23:57+0000

El sábado individuos armados abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban la abogada Sherwood Sondjie, su hermana Sarhadjie y su madre Josette Fils Desenclos.Los criminales luego incendiaron el automóvil y huyeron, no sin antes asesinar a otras seis personas, de acuerdo con un balance de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos.La agrupación de derechos humanos Fondation Je Klere exigió que el crimen no quede impune y aseguró que estos actos demuestran la absoluta ausencia del Estado y que el país está a la deriva.Dos días después de los hechos, al menos una persona murió cuando miembros de pandillas dispararon hacia una manifestación que tuvo lugar en la capital, Puerto Príncipe (centro), contra el fenómeno de la violencia, la pobreza y la mala gestión de las autoridades.El martes, otras dos personas fueron asesinadas durante las protestas en Les Cayes (sur) y cinco fueron baleadas en Jacmel (sur).La inseguridad y crisis económica se dispararon en Haití, que experimenta la mayor tasa inflacionaria de la última década, así como la mayor ola migratoria desde el terremoto ocurrido en 2010.El poder adquisitivo se redujo considerablemente mientras se deprecia la moneda nacional y millones de personas no cuentan con un trabajo formal.

