¿Se renueva el 'lawfare' en América Latina?

Las causas judiciales contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández pone en debate la utilización de procedimientos legales con fines políticos en la región.

¿La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner es víctima de persecución política? Desde el año 2015 se abrieron más de una decena de causas judiciales en su contra que comenzaron bajo la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).Algunas de ellas fueron cerradas y otras siguen en pleno proceso judicial, como el caso Vialidad por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando Fernández era mandataria entre los años 2007 y 2015."Atacar a Cristina Fernández tiene para mí el objetivo de limitar su potencial electoral de cara a las próximas elecciones. Pero también trata de disciplinar a las líneas de Gobierno para que se sientan impedidas en tomar decisiones y en gestionar el año y medio que queda de gestión", dijo a Telescopio el sociólogo colombiano, Javier Calderón, radicado en Argentina e investigador del Centro de Estudios Estratégicos LatinoamericanosPor el juicio Vialidad, la Fiscalía del caso pidió una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos a quien fuera mandataria argentina entre 2007 y 2015.En un mensaje emitido desde su despacho en el Senado, Cristina Fernández afirmó que desde el comienzo este juicio "fue una ficción, un guion bastante malo y falso". Y sostuvo que "nada de lo dicho por los fiscales fue probado" y que "ni siquiera leyeron las pruebas que recabaron" en el marco de la causa.“Se persigue a la vicepresidenta por algo que no cometió y con pruebas dudosas lo que se quiere amedrentar a quienes están en el Gobierno", sostuvo Calderón.Si bien en muchas de las causas se comprobó la inocencia de Fernández, la cercanía de la definición de las candidaturas presidenciales en el país en 2023 agitan las aguas y se teme que por objetivos políticos la persecución judicial en el país aumente."Las derechas en la región no tienen un proyecto político viable para las sociedades y deciden enfrentar los progresismos con esta persecución judicial. Esto realmente pervierte el sistema democrático, la credibilidad de la Justicia y nos encamina a un lugar incierto en la política", señaló el analista.El expresidente Mauricio Macri no solo impulsó las acusaciones contra Fernández, sino que instruyó a organismos estatales para presentar querellas y se pronunció públicamente a favor del proceso.Calderón se refirió además a las consecuencias en la región del lawfarey sus impactos en las democracias.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

