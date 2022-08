https://sputniknews.lat/20220825/entre-lagrimas-primera-ministra-de-finlandia-se-disculpa-yo-tambien-deseo-alegria-1129750059.html

Entre lágrimas, la primera ministra de Finlandia se disculpa: "Yo también deseo alegría"

Entre lágrimas, la primera ministra de Finlandia se disculpa: "Yo también deseo alegría"

Luego de enfrentar dos escándalos por su vida personal y someterse a una prueba de consumo de drogas, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ofreció... 25.08.2022, Sputnik Mundo

El miércoles 24 de agosto la funcionaria europea comentó la situación y dijo que si bien por supuesto que le preocupa la situación internacional, también cumple con su trabajo y necesita tiempo para ella misma.Si bien reconoció que las presiones derivadas de los escándalos que la han perseguido en los últimos días no le han permitido vivir sus mejores días, aseveró que no ha faltado a sus obligaciones en ningún momento de relajación en su tiempo libre."No me he perdido un solo día de trabajo, no he dejado una sola tarea sin atender, no y no dejaré el cargo a la mitad porque todo esto se disipará y necesitamos construir un país más fuerte juntos. Hago mi trabajo, aprenderé mi lección", asentó.También dijo que espera que la ciudadanía se concentre en lo que hace en su trabajo y no en sus actividades en su tiempo libre, luego de que dos escándalos la persiguieran tras la divulgación de un video que la mostraba bailando y de una fotografía donde dos mujeres se besan durante una fiesta auspiciada por ella en la residencia oficial del poder ejecutivo finlandés.Tras la emisión de su discurso, se reunió con simpatizantes que la abrazaron y le expresaron su apoyo.Además, la policía de Helsinki descartó abrir una investigación preliminar en torno a los videos de la primera ministra que detonaron los escándalos."No encontramos fundamentos en el video o aledaños para sospechar un crimen", declaró el superintendente policiaco Teemu Jokinen.

