Estados Unidos teme dar a conocer las acciones del regimiento nacionalista de Ucrania Azov* que atestiguan las conductas inhumanas de sus miembros, declaró la... 25.08.2022, Sputnik Mundo

Las acusaciones de las autoridades estadounidenses contra Rusia en relación con el tribunal que enjuiciará a los criminales de guerra ucranianos en Mariúpol no tienen ningún fundamento, manifestó la Embajada rusa en Washington comentando las acusaciones estadounidenses en relación con el tribunal de los criminales de guerra ucranianos.Los diplomáticos rusos subrayaron que el tribunal internacional de Mariúpol "es capaz de arrojar luz sobre la verdadera naturaleza del régimen de Kiev, del que Estados Unidos está creando diligentemente una imagen brillante y heroica"."Los ciudadanos estadounidenses se enterarán por fin de que en realidad su Gobierno está ayudando a quienes matan a propósito a los civiles y amedrentan a la población rusa de Donbás y Ucrania", subrayó la Embajada rusa.Durante el tribunal podrían salir a la luz hechos desagradables para las autoridades estadounidenses, afirmó a Sputnik el politólogo Dmitri Yevstáfiev."Es importante para los estadounidenses no tener hechos que demuestren la conexión directa de los nazis de Azov con la Embajada estadounidense, las organizaciones humanitarias estadounidenses, las fundaciones políticas estadounidenses, en particular las fundaciones relacionadas con el Partido Demócrata", explicó al agregar que en EEUU "no es muy bueno ser amigo de un nazi".Recordó que en varios meses en EEUU tendrán lugar las elecciones."La aparición de estos hechos en la circulación informativa, especialmente si van acompañados de nombres concretos de funcionarios de la Aministración Biden, de su familia y de la familia de Nancy Pelosi, será una herramienta en la lucha electoral. Algo que, por supuesto, Washington quiere evitar", enfatizó Yevstáfiev.Al mismo tiempo, señaló que le parece imposible ocultar los hechos de las acciones criminales de Azov.Anteriormente, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, había dicho que Washington considera ilegítima la celebración de un tribunal en Mariúpol para los militares del régimen de Kiev, incluidos los mercenarios extranjeros.A su vez, el jefe de la República Popular de Donetsk (RPD), Denís Pushilin, afirmó que la república no tiene intención de esperar más a un tribunal internacional para los criminales de guerra. Señaló que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la RPD estaba trabajando para involucrar a los representantes de la comunidad internacional en el juicio.El primer tribunal para militares ucranianos cautivos y miembros de Azov se celebrará en Mariúpol antes del final del verano. Donetsk espera que Rusia, Bielorrusia y Siria envíen sus observadores.*Organización terrorista prohibida en Rusia.

