La presidenta hondureña pospone sesión de Consejo de Defensa y Seguridad para septiembre

SAN SALVADOR (Sputnik) — La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pospuso para el 1 de septiembre la sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad... 25.08.2022, Sputnik Mundo

A la convocatoria anunciada por Castro en la noche del domingo no asistieron el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; el titular de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta; así como el fiscal general, Óscar Chinchilla."Es necesario, ante estas circunstancias que hoy vive nuestro país, que nos acompañen los sectores políticos, económicos y sociales (…) para lograr en primer lugar un gobierno de reconciliación, pero también para lograr un gobierno y la instalación de un Estado de derecho con justicia y con paz", amplió la jefa de Estado tras referirse a la situación de calamidad social y financiera que atraviesa la nación catracha.Acerca de las ausencias, se conoció que Redondo se encuentra en Suecia donde participa en un diplomado sobre autorregulación de medios de comunicación, auspiciado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo.Por su parte Argueta, participa en la Feria de Justicia Digital en Iberoamérica, que sesiona en Perú, y el fiscal Chinchilla no dio razones de su inasistencia, aunque es de conocimiento público sus discrepancias con el actual Gobierno, pues algunos funcionarios lo han señalado de no acusar a varios exfuncionarios de la anterior administración (2014-2022).De aprobarse este jueves, en un tercer y definitivo debate parlamentario, la nueva Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, entonces el organismo sesionaría bajo el formato propuesto por la mandataria en su proyecto de ley, el cual excluye la membresía de los tres altos cargos que se ausentaron a la convocatoria del miércoles.El plan de Gobierno de Castro contempla en el capítulo denominado "Lucha Contra la Corrupción y el Abuso de Poder" la eliminación de la Ley Especial de 2011 que regula la integración y funciones del CNDS.El proyecto se pretendió aprobar de manera exprés (un solo debate) el 17 de agosto, pero no logró salir adelante al contar con 55 votos a favor, 61 en contra y dos abstenciones.

