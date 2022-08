https://sputniknews.lat/20220825/santa-clara-por-la-vida-un-huracan-solidario-desde-el-corazon-de-cuba-1129745098.html

Santa Clara por la Vida, un huracán solidario desde el corazón de Cuba

Santa Clara por la Vida, un huracán solidario desde el corazón de Cuba

SANTA CLARA, CUBA (Sputnik) — El reciente incendio en una base petrolera de Cuba sensibilizó a toda la nación, que desplegó iniciativas solidarias como la... 25.08.2022, Sputnik Mundo

Gestado en Santa Clara, ciudad en el centro geográfico de Cuba, este proyecto nació cuando la variante delta del coronavirus SARS-CoV-2 agravó la pandemia de COVID-19 en la isla, y quedó latente cuando el país volvió a la normalidad, listo para responder a cualquier emergencia.Por ejemplo, cuando una explosión de gas destrozó al Hotel Saratoga y sus alrededores en mayo pasado, la gente de Santa Clara por la Vida se activó y donó ropas, víveres y enseres a quienes lo perdieron casi todo, e igual hicieron cuando ocurrió el siniestro en la zona de supertanqueros de Matanzas (oeste).'Lizo', como la conocen sus allegados, admite empero que la conmueve todo el amor y buena vibra que emana de esta suerte de hermandad forjada en la atención al prójimo, en el deseo de ayudar y ser capaces de quitarse algo para dárselo a quien lo necesita más, en estos tiempos de escasez y mezquindad.Agua para MatanzasCuando se desató el infierno en Matanzas, Lizo no pudo quedarse de brazos cruzados, como una espectadora más: si de ella dependiera, nos cuenta, habría salido antes hacia el epicentro de la desgracia, a un centenar de kilómetros al oeste de Santa Clara.“Empezamos a recoger donativos para la Sala de Quemados del hospital de Matanzas, y luego supimos que los bomberos y socorristas que combatían el incendio necesitaban agua potable para lidiar con el calor y el desgaste físico, y nos concentramos en eso”, relató.Sus activistas todo-terreno se acercaron entonces a centros comerciales y turísticos, que les vendieron pomos y galones de agua, así como refrescos, y todo lo recolectado fue llevado al Mejunje, legendario centro cultural, diverso e inclusivo, que devino inevitable cuartel general del proyecto.Dirigido por el promotor cultural Ramón Silverio, venerado como maestro de juventudes en la ciudad, El Mejunje acoge hace varias décadas a la bohemia santaclareña, como un refugio para artistas y personajes locales, gente hermosa y diversa que convergen en “el Local”, como también le llaman, en busca de plenitud.Entre esos creadores destaca el fotógrafo Raúl Ernesto Gutiérrez, a quien pocos llaman por su nombre: para todos, es 'el Yuca', alguien voluntarioso y querido, que se sumó a Santa Clara por la Vida desde sus orígenes, y se movilizó, a pie y en bicicleta, para que las donaciones llegaran a su destino.Cuando todo estuvo listo, la solidaridad llegó nuevamente en forma de un vehículo que, sin cobrar un centavo, los llevó con la valiosa carga hacia Matanzas. Al volante, Wilberto Guerra era otro santaclareño que también daba lo que podía por la vida.Sembrando esperanzaLizo, que no escatima locuacidad para gestionar apoyos, se queda sin palabras para explicar la solidaridad que nutre Santa Clara por la Vida. Eso, sin embargo, no le quita el sueño, porque cree que las acciones hablan por sí solas.Para su creadora, este proyecto es como un bebé que ha visto crecer, y que dejó de ser suyo para convertirse en un reservorio colectivo de esperanza y solidaridad, siempre listo a reactivarse cuando su ciudad, su gente y Cuba toda lo necesite.

