Un tribunal de Pakistán libera bajo fianza al ex primer ministro Imran Khan

Un tribunal de Pakistán libera bajo fianza al ex primer ministro Imran Khan

NUEVA DELHI (Sputnik) — Un tribunal de Pakistán puso en libertad bajo fianza al exprimer ministro Imran Khan, a quien imputan por terrorismo debido a las... 25.08.2022

pakistán

internacional

asia

imran khan

Durante una intervención el 20 de agosto, Khan amenazó con abrir expedientes penales contra altos cargos de la policía, la jueza Chaudhry, miembros de la comisión electoral de Pakistán y representantes de la oposición política por maltrato al asesor de Khan, Shahbaz Gill, arrestado como presunto instigador de un motín.El servicio paquistaní de control sobre los medios de comunicación de masas prohibió transmitir en directo las intervenciones del ex primer ministro. Pero el regulador de medios electrónicos del país declaró que los canales de televisión, pese a las advertencias recibidas, no lograron accionar oportunamente el mecanismo de detención temporal de la señal, para prevenir la transmisión de espacios apuntados contra las "instituciones públicas", y al mismo tiempo informó que se permite publicar la grabación en vídeo de las intervenciones del exprimer ministro después de someterlas al control de la Redacción del respectivo medio.La Cámara Baja del Parlamento de Pakistán presentó una moción de censura contra Imran Khan en abril pasado y eligió a su puesto al presidente de la opositora Liga Musulmana de Pakistán, Shahbaz Sharif, que era de hecho el único candidato después de que el partido Tehric e Insaf saliera del Parlamento poco antes de celebrarse la elección del nuevo primer ministro.En vísperas de esa votación, en Pakistán se desarrollaron multitudinarias acciones en apoyo a Khan y su partido Tehric e Insaf. Según dijo el propio Khan, "nunca antes en la historia del país tanta gente se lanzó a la calle espontáneamente para rechazar a un Gobierno importado y encabezado por estafadores".Poco después de designado, el nuevo primer ministro, Khan exigió celebrar con urgencia elecciones parlamentarias y a partir de su resultado determinar al nuevo jefe del Gobierno. Pero la Comisión Electoral de Pakistán declaró a finales de abril que no se podría convocar los comicios generales hasta mayo de 2023.

pakistán

asia

