https://sputniknews.lat/20220825/violan-sus-propias-leyes-un-experto-cuestiona-la-legalidad-de-las-sanciones-antirrusas-de-la-ue-1129748792.html

"Violan sus propias leyes": un experto cuestiona la legalidad de las sanciones antirrusas de la UE

"Violan sus propias leyes": un experto cuestiona la legalidad de las sanciones antirrusas de la UE

La actual operación militar especial llevada a cabo por Rusia en Ucrania, ha provocado una serie de sanciones por parte de la Unión Europea (UE) contra Moscú... 25.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-25T22:22+0000

2022-08-25T22:22+0000

2022-08-25T22:22+0000

internacional

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

rusia

unión europea

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1f/1092275390_0:0:2958:1665_1920x0_80_0_0_8a0eeaddaf8fc547946baec1ffa2cab1.jpg

Sin embargo, diversos analistas han cuestionado la legalidad y el efecto real de las medidas antirrusas adoptadas, como es el caso más reciente de la prohibición de visados a ciudadanos rusos así como la confiscación de propiedades.Sanciones contra Rusia y los principios de la UEPara el Dr. Marco Marsili, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Católica de Portugal y miembro asociado del Centro de Investigación y Análisis Estratégicos, las prohibiciones y restricciones impuestas por Bruselas laceran los principios enarbolados por el bloque europeo en materia de Derechos Humanos y violan sus propias leyes.El experto hace un punto especial en el análisis sobre la prohibición de la que han sido objeto algunos medios de prensa rusos –entre los que se incluye Sputnik— al ser una violación a gran escala a la libertad de expresión e información y al derecho de los ciudadanos a escoger los medios en los cuales podrán seguir las noticias de su interés, por lo cual, bajo los mismos preceptos legales de la Unión Europea, tales medidas son totalmente ilegales.Sobre el asunto particular de las posibles restricciones a la emisión de visas Schengen a los ciudadanos rusos, así como las congelación de las cuentas bancarias en entidades financieras europeas a dichos ciudadanos, Marsili alegó que la libre circulación es un principio ganado por las sociedades por lo que debe ser respetado sin importar la nacionalidad, por lo cual, resulta totalmente ilegal la prohibición de emisión de visados a los rusos.De igual manera, al decir del experto y refiriéndose al asunto de los activos en bancos europeos, la propiedad privada está protegida por la ley del bloque así como por tratados y convenciones internacionales lo cual reafirma el carácter ilegal de las mismas. Además, de hacer esto, dejaría dudas a las futuras inversiones en la Unión Europea ante el temor de medidas similares."Amenaza la confianza que los ciudadanos europeos pueden tener hacia la Unión Europea. ¿Quién va a invertir en propiedades o tener activos en la Unión Europea, cuando la Unión Europea congela y confisca estos activos financieros y propiedades?", cuestiona el experto.Estas medidas crean un precedente de conducta, lo cual deja en una nebulosa el futuro de la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, acotó Marsili.El derechismo ucraniano y la UEUn tema de especial interés ha sido la destrucción de monumentos soviéticos alegóricos a la Segunda Guerra Mundial, así como la proliferación de manifestaciones y la aparición o legitimización de organizaciones neonazis, de los cuales, incluso las potencias que apoyan a Ucrania han estado al tanto de la verdadera naturaleza de estas.Dio como ejemplo la figura de Stepán Bandera, que es considerado un héroe nacional por el Gobierno ucraniano.Subrayó que a su juicio esto significa que la sociedad y la política en Ucrania "siempre han sido y siguen siendo de derechas, caracterizadas por una actitud pronazi, el supremacismo blanco, el antisemitismo, etc".Para el doctor Marsili, la inclusión de Ucrania a la UE, "será algo malo y perjudicial", pues esta nación no comparte con el bloque regional valores que los vinculen en cuanto a tradiciones, sino que están diametralmente opuestos, incluso con los principios fundacionales de la Unión en su lucha contra el fascismo y el nazismo, por lo que la entrada de Kiev al organismo "solo aportará antivalores" en contra de los intereses de la mayoría de esta institución.Según el experto, Estados Unidos (EEUU) y la UE, estaban convencidos de que una escalada en un conflicto entre Rusia y Ucrania significaría cruzar una fina línea y elevaría el mismo a una escalada superior."Los acuerdos políticos sobre las esferas de influencia deben ser respetados. Es algo que los Gobiernos occidentales no han respetado, pero lo sabían, porque todos nosotros, los científicos, escribimos sobre ello. Es decir, hemos advertido muchas veces, y también el Gobierno ruso ha advertido a las potencias occidentales que no crucen esa línea", concluyó Marsili.*Organización extremista prohibida en Rusia

https://sputniknews.lat/20220810/el-senador-ruso-afirma-que-prohibicion-de-visados-a-rusos-violaria-los-compromisos-de-ddhh-de-la-ue-1129251423.html

https://sputniknews.lat/20220809/rusia-desclasifica-documentos-sobre-la-ayuda-de-los-nacionalistas-ucranianos-a-hitler-1129208888.html

unión europea

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, rusia, unión europea, ucrania