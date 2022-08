"El aumento del dólar paralelo es una arremetida contra la moneda venezolana"

https://sputniknews.lat/20220826/el-aumento-del-dolar-paralelo-es-una-arremetida-contra-la-moneda-venezolana-1129790301.html

En la última semana, en el país caribeño se han generado incrementos acelerados en el precio de la divisa que se cotiza a una tasa alterna de la establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).El 25 de agosto, el denominado dólar paralelo pasó de 7,8 a 9,3 bolívares por dólar; mientras que el oficial, establecido por el BCV, se ubicó en 7,8.El presidente Nicolás Maduro denunció que los sectores en su país buscan perturbar el proceso de crecimiento económico con el alza del dólar no oficial.Según el BCV, en el primer trimestre del año el crecimiento de la economía fue de 17,4%, la principal entidad financiera del país también proyectó un aumento de 18,7% para el segundo trimestre del 2022.Asimismo, las estimaciones de organismos internacionales sobre el crecimiento económico de Venezuela para este año van desde 1,5% hasta un 20%.Boza aseguró que en el país no existe un mercado de comercialización del dólar, sino un mecanismo de inyección de divisas públicas establecido por el Gobierno y que busca controlar su aumento acelerado.A la par, el economista reiteró que la razón del aumento del dólar es política y destacó que el mecanismo establecido por el Gobierno es insostenible por la inexistencia de un mercado cambiario real."La razón por la cual hoy el dólar está aumentando es porque hay detrás un plan político y la razón por la cual fracasa el mecanismo de contención del dólar es porque no hay ningún mercado cambiario, lo que hay es un mecanismo de asignación de divisas que estaba destinado al fracaso porque es insostenible", aseguró.AccionesEl legislador enfatizó que el Estado no debería seguir entregando divisas al sector privado y consideró que este tiene capacidad de impulsar un mercado propio.De acuerdo con el diputado, el Estado debería proteger las divisas que ingresan a Venezuela producto de la venta de petróleo y minerales como el coltán e invertirlas en áreas que incentiven el desarrollo del país.Ante el alza de la divisa no oficial, los ciudadanos denunciaron en las redes sociales el incremento en los precios de los productos y alimentos, debido a que la mayoría de los comerciantes establecen los precios al valor del dólar paralelo.En ese sentido, el Ministerio Público anunció la implementación de un plan para sancionar a los comerciantes "que están robando por esta vía".En ese contexto, Boza recordó que en 2011 el Gobierno venezolano asignó 64.000 millones de dólares al sector privado a una tasa de 5,6 por dólar para promover la actividad económica en el país.Sin embargo, los productos derivados de esa inversión eran comercializados a una tasa equivalente a 16 bolívares por dólar, lo que generaba una ganancia especulativa de más del 300% solo como consecuencia de la disparidad entre el precio de tasa oficial del dólar y la paralela.

