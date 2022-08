https://sputniknews.lat/20220826/en-el-pentagono-en-alerta-maxima-por-la-falta-de-claridad-en-el-envio-de-armas-a-ucrania-1129773508.html

El Pentágono, en alerta máxima por la falta de claridad en el envío de armas a Ucrania

El inspector general del Pentágono afirma que están en alerta máxima para detectar cualquier signo de fraude y abuso en los miles de contratos que Estado... 26.08.2022, Sputnik Mundo

El general Sean 0'Donnell aseguró que han "desarrollado un universo de miles de contratos relacionados con Ucrania" con un valor de dos millones de dólares cada uno. En total, según O'Donnell, son 7.800 contratos valuados en 2.200 millones de dólares relacionados con armamento de largo alcance como cohetes HIMARS.En una entrevista para Bloomberg, el inspector afirmó que se enfocará en los contratos incluidos en el paquete de más de 26.000 millones de dólares que el Congreso aprobó como apoyo para las tropas ucranianas.La declaración del militar estadounidense se da en medio de varias críticas hacia la administración de Joe Biden por la falta de transparencia en la ayuda enviada a Ucrania y porque no se tienen garantías de que las armas se estén usando para los fines que fueron enviadas.Aunque oficiales del Pentágono han declarado en las últimas semanas que se tiene un seguimiento preciso de la ayuda enviada, Sean O'Donell señala que el único control que tienen son "recibos, todo en papel" por lo que cree que no hay mucha fidelidad en los reportes.O'Donell afirmó que los oficiales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) "parecen confiados de que hay la seguridad suficiente para transferir las armas" y, hasta donde saben, "todo lo que se supone que debe disparar y explotar se está usando", aunque aclaró que esto debe ser probado.Por ello, el inspector general del Pentágono afirmó que no sólo revisará los sistemas de registro y rastreo del gasto ucraniano, sino que también revisará los acuerdos de inteligencia que se comparten con los aliados de la OTAN, la eficacia del entrenamiento de las fuerzas ucranianas y el potencial que en verdad existe de que las armas enviadas terminen en el mercado negro.

