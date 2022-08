https://sputniknews.lat/20220826/isabel-ii-nombraria-al-premier-en-escocia-por-problemas-de-movilidad-1129753506.html

Isabel II nombraría al premier en Escocia por "problemas de movilidad"

Isabel II nombraría al premier en Escocia por "problemas de movilidad"

MOSCÚ (Sputnik) — El nuevo primer ministro del Reino Unido podría verse obligado a trasladarse para su nombramiento al castillo de Balmoral, en Escocia, debido... 26.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-26T04:33+0000

2022-08-26T04:33+0000

2022-08-26T04:33+0000

internacional

reino unido

isabel ii

elizabeth truss

escocia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108834/45/1088344563_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_3f799c7c0da3bf80d4dc6cc3e7e25ac5.jpg

Será la primera vez que el llamado beso de la mano, nombre histórico de la audiencia real que sella el nombramiento del primer ministro en Gran Bretaña, tenga lugar fuera de Londres o Windsor.En 1952, cuando Isabel II regresó de una gira africana tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, designó primer ministro a Winston Churchill directamete en el aeropuerto de Heathrow. Desde entonces, todos los primeros ministros han viajado al palacio de Buckingham.Una fuente dijo a The Sun que "a la reina le han aconsejado ahora que no viaje"."Igual no es la mejor opción que la reina recorra 1.000 millas en un viaje de ida y vuelta para una visita de 48 horas cuando los primeros ministros pueden llegar fácilmente a Balmoral", explicó.Al mismo tiempo, la fuente matizó que será decisión de la propia monarca, de 96 años, a la que "le gustan las sorpresas como vimos cuando hizo una tercera aparición en el balcón del Palacio de Buckingham en el Jubileo".La fuente descartó que Isabel II delegue el nombramiento en su hijo Carlos.“Hay algunas partes de su papel que el príncipe Carlos puede desempeñar en su nombre, pero la reina insiste en nombrar ella misma al primer ministro", dijo.

https://sputniknews.lat/20220612/isabel-ii-se-convierte-en-la-segunda-monarca-de-la-historia-que-lleva-mas-anos-en-el-poder-1126679776.html

reino unido

escocia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

reino unido, isabel ii, elizabeth truss, escocia, europa