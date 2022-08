https://sputniknews.lat/20220826/la-emergencia-sanitaria-en-uruguay-paso-pero-las-ollas-populares-se-quedaron-1129783395.html

La emergencia sanitaria en Uruguay pasó, pero las ollas populares se quedaron

La emergencia sanitaria en Uruguay pasó, pero las ollas populares se quedaron

MONTEVIDEO (Sputnik) — Uruguay levantó este año la emergencia sanitaria declarada en 2020 por el COVID-19 e inició el camino hacia la recuperación económica... 26.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-26T20:43+0000

2022-08-26T20:43+0000

2022-08-26T20:45+0000

américa latina

uruguay

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1123671119_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_ba8cfea66644fd9ef0a134862ddf5d1c.jpg

La semana pasada, la organización Solidaridad Uy presentó su informe anual 2021/2022 sobre la situación de ollas y merenderos que revela que, por mes, se sirven más de un millón de porciones en el área metropolitana de Montevideo.En marzo de 2021 se entregaron 1.297.400 porciones, mientras que en el mismo mes de este año fueron 1.246.600, según el informe.Mascari señaló que los nuevos datos no se pueden comprar con el informe anterior de 2020/2021 porque se usaron distintas metodologías, pero se puede hablar de una reducción de iniciativas desde el primer año de la pandemia, debido a que muchas ya no están activas."Verificamos que muchas de las iniciativas que cierran es porque no tienen insumos y no porque no haya demanda, no haya hambre", explicó.Según dijo, el objetivo del informe es, por un lado, entregar cifras sobre la cantidad de iniciativas ante la falta de datos oficiales, así como dar a conocer que aunque la emergencia sanitaria se levantó la necesidad de la gente no cesó y "hay un montón de uruguayas y uruguayos comiendo de ollas populares".Solidaridad Uy es una organización sin fines de lucro que forma parte de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), creada en agosto de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria.Datos oficialesDatos oficiales sobre la situación actual de ollas y merenderos no hay.Según la Rendición de cuentas ejercicio 2021, que cita el informe de Solidaridad Uy, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) destinó fondos a las ollas populares por un monto de 156 millones de pesos (unos 3,8 millones de dólares), a través de una organización tercerizada.Desde el Mides explicaron a esta agencia que como el Estado no se encargan de la gestión de ollas y merenderos no tienen cifras para difundir al respecto, como sí tienen por ejemplo de comedores y viandas, servicios institucionalizados.Los datos que manejan, explicó la fuente, son las que tiene Uruguay Adelante, la organización que a través de un convenio accedió a recursos estatales para destinar insumos a ollas y merenderos populares.El director de Uruguay Adelante, Santiago Pérez, dijo a Sputnik que desde la organización manejan cifras altas, pero distintas a las presentadas por Solidaridad Uy.Según su registro, la cifra de porciones mensuales en ollas y merenderos es de 664.336 para un universo de 60.000 personas, y descendió respecto al año pasado.En el pico del año pasado (julio), el universo de personas que asistían a las ollas y merenderos era de alrededor de 100.000, señaló Pérez.De todas formas, explicó que son números estimativos, ya que no tienen acceso a la misma información con la que cuenta Solidaridad Uy porque, según dijo, la CPS se la niega, y surgen de la base de datos inicial, entregada por la coordinadora, y del aporte de las referentes de las ollas.Mascari explicó que desde Solidaridad Uy hablan de número de porciones y no de personas "porque el dato de personas es muy variable".De paliativa a permanenteDesde Solidaridad Uy exponen que las ollas populares surgieron en 2020 como una solución paliativa y coyuntural ante la enorme crisis alimentaria generada por emergencia sanitaria, pero se convirtió en algo permanente.En ese sentido el informe destaca que "la labor que implica llevar adelante las distintas iniciativas genera un desgaste físico y psicológico ignorado por el Estado", y cómo a pesar de eso, y de la falta de insumos, "las colaboradoras no conciben la posibilidad de cerrar la olla, por el hecho de que se sienten responsables de la alimentación de cientos de familias".El documento también resalta los costos que deben afrontar quienes sostienen las ollas y merenderos, que no es solo de alimentos, sino de tiempo, espacio, insumos como gas, energía, leña y hasta los utensilios básicos para cocinar.De acuerdo con los datos, se dedican 60.400 horas semanales de trabajo no remunerado a las actividades relacionadas con sostener las iniciativas. Esto incluye la búsqueda de insumos, la preparación necesaria para cocinar y servir, la producción de la comida y la limpieza posterior.La organización concluye con una reflexión: las ollas no pueden, ni deben, convertirse en una política pública.Desde Uruguay Adelante y el propio Mides coinciden con eso, sin embargo, por el momento, las ollas y merenderos en Uruguay siguen siendo la fuente de alimentación de cientos personas.

https://sputniknews.lat/20220824/uruguay-se-perfila-en-la-discusion-de-una-reforma-de-su-sistema-previsional-1129712603.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camila Cardoso

Camila Cardoso

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Cardoso

uruguay, 💬 opinión y análisis