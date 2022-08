https://sputniknews.lat/20220826/lopez-obrador-familias-de-10-mineros-atrapados-rechazan-plan-de-rescate-1129772068.html

López Obrador: Familias de 10 mineros atrapados rechazan plan de rescate

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) – El nuevo plan de rescate de un equipo técnico de civiles y militares que trabaja para hallar a 10 trabajadores atrapados desde el... 26.08.2022

"Di la instrucción de que se consultara a los familiares, y ayer (jueves) se les consultó (…) ellos no están de acuerdo. No es que no quieran escarbar, es que les parece mucho tiempo", dijo el jefe del Ejecutivo federal a periodistas.Familiares de los trabajadores atrapados hace más de tres semanas en el pozo de carbón en Sabinas, estado de Coahuila (norte), expresaron su negativa en una reunión con Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil, quien les informó la tarde del jueves que el rescate tardaría entre seis y once meses, mediante la perforación de un tajo a cielo abierto.Las galerías de unos 60 metros de profundidad donde están los mineros se inundaron por la ruptura accidental de una pared que conectaba con una mina abandonada desde 1996, que acumuló agua.El plan de rescateEl equipo técnico, con la opinión de dos empresas de EEUU y Alemania, acordó una "solución base" de ingeniería que se presentó el jueves a las familias.López Obrador agregó que "se está dialogando con ellos (los familiares), es muy triste y entendible la situación de los familiares de los mineros atrapados, merecen toda nuestra consideración, respeto, son situaciones muy graves, lamentables".Explicó que la opción presentada consiste en "escarbar el terreno, para poder entrar a la mina, nada más que eso lleva más tiempo, y antes de tomar esa decisión se va a seguir hablando" con los familiares de los mineros.En esta jornada "los técnicos van a explorar si se puede acortar el tiempo con más extracción de agua", agregó.Tras revisar toda la información obtenida a través de estudios de geofísica y mapas del subsuelo, "se ha implementado una solución base bajo estos criterios", dijo la funcionaria desde la mina Pinabete.La primera de las tres opciones para el rescate de los mineros es perforar "un tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado, en condiciones de mayor seguridad para las acciones de búsqueda y rescate", y continuar el bombeo de agua, explicó la coordinadora nacional de Protección Civil.La segunda es crear "barreras físicas a través de la inyección de material", monitoreadas con pantallas de control y bombeo del agua de la inundación; y la tercera "una combinación de tajo con pantallas de control".El gobernante dijo en conferencia de prensa que en el momento de la inundación 15 trabajadores se encontraban en la mina.Los técnicos de Protección Civil y militares decidieron instalar equipos de bombeo para extraer agua de los pozos de carbón.Después de 11 días de extracción el nivel del agua bajó el fin de semana pasado a 3,15 metros en promedio, cuando comenzaba el ingreso de rescatistas que removieron escombros, pero volvió a subir con una nueva inundación, el domingo 14 de agosto."No ha parado el bombeo, pero siguen estando altos los tirantes de agua, entonces se hizo una revisión técnica de otra opción o alternativa", explicó el gobernante.Al comienzo de la operación de rescate, la altura promedio del agua era de casi 41,5 metros en cuatro pozos de la mina, que incluye uno de alivio, con profundidad de entre 65 y 67 metros, y actualmente es de poco más de 20 metros.

