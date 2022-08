https://sputniknews.lat/20220826/los-paises-en-desarrollo-contra-el-proteccionismo-europeo-capaces-de-ganar-la-batalla-1129786665.html

Los países en desarrollo contra el proteccionismo europeo: ¿capaces de ganar la batalla?

Los países en desarrollo contra el proteccionismo europeo: ¿capaces de ganar la batalla?

26.08.2022

Los Gobiernos de dichos Estados enviaron una carta a la Comisión Europea para evitar que la Unión Europea (UE) aplique sanciones a los países productores de alimentos. La estrategia es una forma de responder a las crecientes imposiciones de la Unión Europea sobre la economía brasileña y de otros países por motivos de protección ambiental.Además de Brasil e Indonesia, los embajadores de Argentina, Colombia, Ghana, Guatemala, Costa de Marfil, Nigeria, Paraguay, Perú, Honduras, Bolivia, Ecuador y Malasia firmaron la misiva. Según ellos, las medidas comerciales no pueden usarse para lograr objetivos ambientales y amenazan con profundizar la pobreza. El grupo también advirtió que la propuesta de la UE podría violar los acuerdos comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC).En Europa, los gobiernos evalúan constantemente la elaboración de criterios ambientales para la importación de bienes agrícolas, lo que podría representar el cierre del mercado europeo para los exportadores brasileños. Esta preocupación compartió con Sputnik el profesor de las Facultades Metropolitanas Unidas (FMU) Acácio Miranda da Silva Filho, también doctor en derecho constitucional.Según el especialista, "obviamente Brasil sufriría algunos impactos" si esta política europea avanzara. Y, en su opinión, a pesar de que la iniciativa de los países emergentes pueda servir como "mensaje", al final los intereses de los europeos podrían acabar prevaleciendo, por el peso político de los países del bloque.El profesor de la FMU destacó que "las medidas de protección económica de la UE violan los tratados internacionales", pero recordó que la ausencia de sanción por ello está relacionada con el poder de los europeos en los órganos de discusión y debate internacional."Claro que esto se podría llevar a la ONU (Organización de las Naciones Unidas), pero estas entidades se guían por aspectos de política internacional, y sabemos que a la UE le va mejor en estas discusiones", comentó Miranda.Según Sismeiro, es hora de que el mundo piense en acciones positivas y responsables para aumentar la producción y evitar el aumento del hambre."Este proteccionismo no lleva a nada, solo va a encarecer los productos, haciendo sufrir aún más a la población más pobre. Lo que tenemos que hacer es unirnos, usar nuestro tiempo, inteligencia para que podamos producir cada vez más y de una manera más sostenible para matar el hambre en el mundo. Realmente se tiene que acabar con el proteccionismo", advirtió.El presidente de Aprosoja Brasil explicó que los productores no quieren romper o incluso crear fricciones con los europeos, ya que los ven como un gran mercado consumidor. Sin embargo, advirtió que las medidas restrictivas no serían nada beneficiosas para la población de los países del viejo continente."Para el productor brasileño, por supuesto, es muy importante tener a la UE como cliente. Exportamos no solo granos, sino también alimentos procesados ​​y listos para el consumo. Ciertamente no sería bueno para nosotros, pero tampoco sería bueno para ellos, ya que reducirán un 'pool' de compras muy grande", dijo.Con la carta entregada a finales de julio a la dirección de la Comisión Europea, los países emergentes indicaron que son conscientes de la necesidad de defender el medio ambiente, citado como principal motivo por el cual se están implementando las medidas de protección económica de los países de la UE. Sin embargo, para algunos de los firmantes de la carta este motivo no es el único y tampoco el principal.Miranda da Silva Filho dijo que el tema ambiental, que se está utilizando como pretexto para aplicar medidas proteccionistas, es "un arma de doble filo". Según él, el argumento ambiental está, de hecho, "siendo utilizado como mecanismo para promover este procedimiento". Sin embargo, "en compensación, hay problemas ambientales que superar".Entiende que eso debe hacerse en el marco del concepto de soberanía de cada país, porque "ellos son los que manejan estos aspectos". Sin embargó, recordó que además de derechos humanos existen derechos colectivos y que todos los actores tienen que ser conscientes de sus obligaciones. "Es importante que los países de la UE también cumplan con las obligaciones en este sentido", aseveró.El grupo de países emergentes liderado por Brasil dijo estar preocupado por el carácter discriminatorio de las medidas. Según los países, tales barreras pueden tener un impacto social "negativo" y "consecuencias económicas" para las economías en desarrollo.¿Y el acuerdo Mercosur-UE?Luego de un largo periodo de resistencia por parte de los países europeos para ratificar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, recientemente representantes del bloque europeo buscaron diálogos con Brasil para tratar de avanzar en las negociaciones. También en este embrollo, el tema ambiental se estaba poniendo como motivo para posponer la implementación de la alianza, pero la crisis alimentaria mundial cambió el escenario.Para Miranda da Silva Filho, no hay duda de que detrás de las supuestas preocupaciones ambientales también existen importantes motivaciones financieras relacionadas con la presión europea para dificultar la entrada más amplia de productos brasileños en su mercado."Detrás hay un interés económico. Tenemos condiciones de producción agrícola mucho más favorables que las de ellos, y un mercado libre haría aprovechar esta ventaja", terminó.

