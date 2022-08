https://sputniknews.lat/20220826/macron-el-gas-argelino-no-puede-cambiar-la-situacion-de-francia-1129774351.html

Macron: el gas argelino no puede cambiar la situación de Francia

Macron: el gas argelino no puede cambiar la situación de Francia

PARÍS (Sputnik) — El gas argelino no puede cambiar la situación en Francia con el aprovisionamiento del hidrocarburo, declaró el 25 de agosto el presidente... 26.08.2022

"La parte de Argelia en los suministros de gas (a Francia) es de un 8-9%. No tenemos la misma situación que otros países, para nosotros el gas argelino no puede cambiar la situación", informó.Según Macron, la cooperación energética franco-argelina tampoco influirá sobre la diversificación de los suministros de gas a Francia.El presidente afirmó que el país no tendrá problemas con el gas durante el próximo invierno.Antes trascendió que Francia es el quinto país de la Unión Europea con sus depósitos subterréneos de gas llenos a más del 90%.A finales de julio pasado, el portavoz del Gabinete de Ministros francés, Olivier Veran, calificó como "complicada sin precedentes" la situación del país desde el punto de vista de la generación de energía eléctrica.El Gobierno tomó medidas rigurosos con el fin de ahorrar energía. Amplió la prohibición de usar la publicidad luminosa, prohibió a los comercios tener abiertas las puertas teniendo conectado el aire acondicionado o el sistema de calefacción, y dispuso desconectar la ventilación durante las noches.Asimismo, estableció disminuir en 50% la intensidad de la iluminación antes de la llegada del público y un 30% en las horas de funcionamiento, en caso de aumentar el consumo de energía eléctrica hasta niveles críticos, así como instó a los ciudadanos a no abusar del uso del aire acondicionado pese al fuerte calor.

