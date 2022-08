https://sputniknews.lat/20220826/miles-de-bolivianos-marcharon-para-respaldar-al-presidente-arce-y-la-democracia-1129772846.html

Miles de bolivianos marcharon para respaldar al presidente Arce y la democracia

De un día para el otro, organizaciones sociales de Bolivia convocaron a sus bases a marchar en la ciudad de La Paz en defensa de la democracia y del Gobierno... 26.08.2022, Sputnik Mundo

El Movimiento Al Socialismo (MAS), partido en el Gobierno de Bolivia, dio una formidable muestra de fuerza en las calles para defender la presidencia de Luis Arce, que estaría amenazada por los mismos sectores golpistas que ya actuaron en el derrocamiento de Evo Morales en 2019.Con menos de una semana de convocatoria, organizaciones obreras, campesinas e indígenas, entre otras, hicieron colapsar la capital con cientos de miles de personas que marcharon, bailaron y gritaron su apoyo hacia el actual presidente.La movilización en defensa de la democracia fue convocada por el expresidente Morales (2006-2019), la Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones indígenas campesinas del Pacto de Unidad. El detonante de la movilización fueron las protestas contra el Gobierno lideradas en Santa Cruz por Luis Fernando Camacho, que ahora es gobernador pero que en 2019 impulsó el derrocamiento del primer presidente del Estado Plurinacional.A las acciones de Camacho se suma el conflicto interno en la Asociación de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca ADEPCOCA), que actualmente tiene dos presidentes que intentan dirimir sus diferencias peleando en las calles de Villa Fátima, en la ciudad de La Paz. Para terror de sus vecinos, en varios casos los manifestantes lanzaron dinamita a los policías para ahuyentarlos. En el MAS ven intentos de desestabilizar a Arce con esta protesta.La masiva movilización en apoyo al Gobierno concluyó en la plaza San Francisco. Allí, Morales indicó que detrás de las acciones desestabilizadoras de la oposición está la mano de Estados Unidos. Recordó que la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, expresó su preocupación por la ascendente influencia de Rusia y China en la región, en desmedro de los intereses de la nación del norte."El Comando Sur manifestó que América Latina es un barrio de EEUU. Hermanas y hermanos: analicemos esto, debatamos en nuestras reuniones. Observaron que en esta región están desatendidas las demandas. Y expresaron su preocupación por el tema litio", dijo Morales a la plaza repleta."¿Qué mensaje nos dan? Que si nosotros industrializamos nuestro litio, pues ellos quieren tomarlo. Lamentablemente, en Occidente solo quieren a América Latina para que garantice la materia prima. Y no quieren que demos valor agregado a nuestros recursos naturales", explicó el expresidente, que lideró la movilización junto al presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca como muestra de unidad del MAS.Morales también recordó los dichos del congresista Ted Cruz, que mostró su preocupación por el perfil izquierdista que están adquiriendo los gobiernos de la región: "Dijo que la izquierda radical va tomando los gobiernos. Se refería a los movimientos sociales, a los dirigentes sindicales, que van asumiendo democráticamente la conducción de su país".El expresidente apuntó a la complicidad que la derecha boliviana en esa postura estadounidense."¿Qué hace aquí la derecha? Solo obedecer el mandato del imperio norteamericano. Para el imperio es un delito nuestra revolución, nuestro proceso de cambio. Nuestro pecado es haber garantizado la soberanía, la independencia del Estado, haber garantizado la dignidad y la libertad del pueblo boliviano", ilustró.El bumerang de las sanciones a RusiaMorales también se refirió a los efectos nocivos que tienen las sanciones económicas impuestas a Rusia para los mismos países que las idearon: "Ese conflicto armado entre Rusia y Ucrania, provocado por EEUU y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) trae problemas económicos al mundo. EEUU ya no es una potencia económica, está con inflación. En Europa, un presidente renunció por los problemas financieros", dijo en referencia a Boris Johnson, exprimer ministro de Gran Bretaña.En este sentido, destacó que las medidas asumidas por el presidente Arce son adecuadas para el volátil contexto internacional. "¿Qué nos toca a los bolivianos? Mejorar la economía nacional, después de que la destrozaron con el golpe de Estado", acotó.El aumento global de precios gatillado por el conflicto en Ucrania permitió a Bolivia recaudar más regalías por la venta de hidrocarburos. Asimismo, la planta de producción de fertilizantes de Bulo Bulo, en Cochabamba (centro) funciona al 100% de su capacidad y el Gobierno programa construir una nueva (y más grande) para saciar la sed internacional de fertilizantes a precio conveniente.Kilómetros de manifestantesLa marcha en defensa del Gobierno de Arce se inició en La Ceja de la ciudad de El Alto. Desde la altura de este barrio se puede contemplar la urbe paceña en su totalidad. Kilómetros y kilómetros de gente llegada de todo el país descendió por las calles munida de wiphalas, banderas bolivianas e instrumentos musicales folclóricos. Cada tanto lanzaban tres tiros al aire, acompañados de gritos de jallalla para el presidente.Según la COB, tres millones de personas inundaron La Paz. Quizás sea un dato exagerado, considerando que Bolivia tiene 11,5 millones de habitantes. Lo cierto es que la marcha ocupaba gran parte de los 10 kilómetros de trayecto hasta la plaza San Francisco."Esta es la marcha más grande de nuestra historia", dijo el presidente Arce al llegar a destino. Agradeció a las decenas de organizaciones nacionales que, como muestra de su disciplina y compromiso, abandonaron todas sus tareas de un día para otro y viajaron a la capital a defender su Gobierno.El censo, la excusa para el conflictoDesde hace un mes, el Gobierno departamental cruceño patrocina paros cívicos (la anterior ocupación del gobernador Camacho era la de presidente del Comité Pro Santa Cruz).El problema esta vez gira en torno al censo nacional que debía realizarse en 2022 pero el Gobierno propone hacer en 2024. Las autoridades cruceñas exigen que se realice en 2023 y adjuntaron una serie de observaciones a la forma en que el Gobierno formularía este estudio. Desconfían de que se manipulen los datos para beneficiar a regiones donde el MAS es el principal partido."El pueblo boliviano ha aprendido desde 2019 que a la derecha lo único que le interesa es llenarse sus bolsillos y vaciar los bolsillos del pueblo. La derecha solo tiene cantos de sirenas para el pueblo boliviano. No tiene un programa ni un perfil de país que está construyendo, porque no le interesa eso. No le interesó la salud, ni la educación ni el bolsillo de los bolivianos", dijo el presidente a la multitud allí reunida, en referencia al Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).Y agregó: "A la derecha lo único que le interesa es desgastar y debilitar a un Gobierno que ha salido del pueblo y es para el pueblo. Les preocupa que nosotros estemos en el Gobierno. Les inquieta, no les gusta, porque saben que un Gobierno del pueblo trabaja para el pueblo".Abajo, miles de personas con guardatojos, poncho, pollera y banderas de todo tipo coreaban: "Lucho no está solo, carajo". El presidente les respondió: "En verdad, hermanas y hermanos, con ustedes aquí ya no me siento solo".El presidente habló del problema con Santa Cruz: "Hoy es el censo. Quieren un censo politizado para beneficiar a unos cuántos. El censo se va a hacer, pero de manera técnica y profesional, sin ninguna inmiscusión política".Las negociaciones entre el Gobierno y varios sectores para fijar la fecha del censo continúan en varias capitales del país.Y sostuvo: "Nosotros no vamos a aflojar ante los intereses extranjeros y nacionales que buscan apropiarse de los recursos naturales una vez más. Quieren nuestro litio, nuestro gas, nuestro hierro y alimentos".Según el presidente, "les preocupa que hayamos despertado y hayamos encontrado el camino para el desarrollo, el progreso, el empleo y la industrialización de Bolivia. Ellos quisieran estar en el Gobierno para nuevamente vender a precio de gallina muerta nuestros recursos naturales y nuestras empresas públicas", como ya había empezado a hacer el Gobierno de facto de Áñez, según comentó."Hoy está a la vuelta de la esquina la industrialización del litio, del hierro. Cada vez tenemos una mayor producción agropecuaria con insumos y semillas nuestras, con fertilizantes nuestros, con ingeniería y tecnología nuestra", dijo Arce.Proceso a CamachoEn la movilización estuvo la exdiputada Lidia Patty, que formuló una denuncia contra varios políticos de la oposición por su rol en el golpe de Estado de 2019. Por esta causa Camacho está procesado.En diálogo con Sputnik, Patty mencionó que concurrió a la plaza San Francisco "para reivindicar y defender nuestro proceso de cambio. El Estado Plurinacional es de nosotros, nadie nos puede desestabilizar nuevamente, como han hecho en 2019".Consultada sobre la denuncia que involucra a Camacho, Patty evaluó que "la Justicia tiene que hacerse por los hechos de 2019. Esos golpistas deben de una vez ser detenidos. Nosotros somos de esta tierra, de ningún otro lado hemos venido. Pero si esos pequeños nazis quieren hacer lo que les dé la gana, entonces que se vayan a sus países".Mencionaba así a varios empresarios y políticos prósperos de Santa Cruz, que vienen de familias inmigrantes de Europa llegadas durante el siglo pasado."Camacho tiene que ser citado a declarar. El pueblo pide eso. Ellos piensan que la gente no pide nada, pero queremos de una vez que el Ministerio Público trabaje en defensa de su pueblo", dijo Patty.

