Misión lunar Artemis, otro paso gigante para la Humanidad

Misión lunar Artemis, otro paso gigante para la Humanidad

MONTEVIDEO (Sputnik) — Destino: la Luna. Fecha: este lunes. Asiento: primera fila para la Humanidad. 26.08.2022

El lanzamiento el próximo 29 de agosto por la mañana desde el Centro Espacial Kennedy (Florida, EEUU) de la misión Artemis I marcará el inicio del regreso del ser humano a la Luna tras cinco décadas de verla desde la Tierra.Artemis I es una misión no tripulada que probará durante 42 días los sistemas de exploración del espacio profundo de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EEUU) y que permitirá en la próxima etapa no solo volver a pisar la Luna, sino establecer una base en el satélite y servir como escala para viajes espaciales más lejanos, en particular a Marte.En este vuelo se probará el cohete llamado Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por su sigla en inglés), el más poderoso construido hasta el momento, y la nave espacial Orion, que permitirá llevar humanos al espacio profundo, además de circuitos eléctricos, de propulsión, entre otros, para ver su funcionamiento.También se recogerán datos durante el viaje hacia la órbita de la Luna y el regreso a la Tierra de sensores colocados en el traje espacial que vestirá un maniquí masculino, apodado Moonikin Campos en honor a un ingeniero mexicano estadounidense, Arturo Campos, quien formó parte del equipo que ayudó a regresar a los astronautas del Apolo 13, averiado a mitad de camino hacia el satélite.Orion también llevará dos torsos de maniquíes femeninos, Zohar y Helga, provistos por las agencias espaciales de Israel y Alemania, según el podcast Universo Curioso de la NASA.Zohar llevará un chaleco antirradiación, para probar su efectividad de cara a las próximas misiones tripuladas, ya que la radiación es una de las preocupaciones principales en los viajes más allá de la Estación Espacial Internacional (EEI).De ciencia ficciónLa nave permanecerá semanas en el espacio, aventurándose miles de kilómetros más allá de la Luna para seguir probando los sistemas y realizar experimentos científicos.Uno de los cuatro experimentos biológicos que irán a bordo de Orion es un proyecto del ingeniero y científico Luis Zea, de origen guatemalteco y jefe de implementación e investigador principal en proyectos de BioServe Space Technologies, en la Universidad de Colorado Boulder (EEUU), para estudiar el efecto de la radiación sobre células de levadura.También viajará con Artemis, en honor a la diosa griega Artemisa, un experimento biológico que será liberado al espacio tras el despegue y que fue creado por otro latinoamericano.BioSentinel es un experimento biológico liderado por el científico peruano Sergio Santa María, del Centro de Investigación Ames de la NASA en Mountain View, California (oeste) que también estudiará los efectos de la radiación cósmica en células de levadura en condiciones de microgravedad.Paso giganteSi todo sale como está previsto, la próxima fase será lanzar en 2024 al Artemis II, una misión tripulada que probará sistemas en la órbita lunar, y un año después intentar un alunizaje con el Artemis III que llevará a la primera mujer y a la primera persona de color a la superficie lunar.Para ese alunizaje ya hay 13 regiones candidatas cerca del polo sur de la Luna, una zona diferente a la explorada por las misiones anteriores, el ecuador lunar."La selección de estas regiones significa que estamos un paso gigantesco más cerca de volver a llevar a seres humanos a la Luna por primera vez desde el programa Apolo", dijo Mark Kirasich, administrador adjunto de la División de Desarrollo de la Campaña Artemis en la reciente presentación de las zonas."Cuando lo hagamos, será diferente a cualquier misión anterior, ya que los astronautas se aventurarán en zonas oscuras previamente inexploradas por los humanos y sentarán las bases para futuras estancias de larga duración", añadió.Como en los mejores guiones de ciencia ficción, también está planeada una estación espacial, Gateway, en la órbita lunar, a la que podrá acoplarse Orion u otras naves en próximos viajes al espacio, y el establecimiento a largo plazo de los humanos en la Luna.

Patricia Ávila

