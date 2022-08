https://sputniknews.lat/20220827/el-gobierno-colombiano-reubicara-a-damnificados-por-lluvias-en-bienes-decomisados-a-narcos-1129791585.html

El Gobierno colombiano reubicará a damnificados por lluvias en bienes decomisados a narcos

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde Ciénaga de Oro (Córdoba, norte), propuso reubicar a los damnificados por las lluvias en los... 27.08.2022, Sputnik Mundo

El mandatario recordó que solo en ese departamento hay más de 12.000 hectáreas de tierra para ser utilizadas con ese fin."Hay 12.000 hectáreas de la SAE en Córdoba en este momento, según la información que me han dado, las 12.000 hectáreas de la SAE tienen que ponerse al servicio de ubicaciones permanentes, allí la parte más vulnerable de la población afectada por la crisis climática", explicó Petro.De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres, se espera que las lluvias aumenten un 50% en lo que resta del año, por lo que varias poblaciones se podrían ver afectadas. Asamblea de cocalerosPor otra parte, Petro propuso que se lleve a cabo en Catatumbo (noreste), en el departamento Norte de Santander, la primera asamblea de campesinos cocaleros del país.En la primera visita de un presidente a esa zona de Colombia, Petro se refirió a las cifras de cultivos de coca y la necesidad de cambiar las dinámicas de violencia alrededor de la siembra de esta planta."Hoy lamentablemente centro de exportación de cocaína a escala mundial —que coloca a los poderes mundiales con su ropa mirando este territorio, muchas veces no para atraer el desarrollo, sino para traer las fumigaciones—, hacia una gran región próspera de producción alimentaria que pueda industrializarse y mostrarle a cada familia campesina y a cada hombre hoy armado por ahí, por las trochas o en las esquinas, que es posible un Catatumbo más grande, más poderoso, si del lado del Gobierno somos capaces de producir, de aumentar la productividad de la región", dijo el presidente.El 24 de agosto, hombres armados retuvieron dos camionetas y a un funcionario del Gobierno colombiano que luego liberaron en la localidad de El Tarra (en departamento Norte de Santander), tras atacar a tres vehículos de una avanzada presidencial, informaron las autoridades."El hecho se registró en el sector San Pablo [El Tarra], cuando por lo menos seis sujetos tendrían instalado un retén ilegal. La caravana hizo caso omiso al "pare", motivo por el cual fueron impactados con armas de fuego. En este evento, uno de los vehículos no alcanzó a pasar el retén y otro quedó pinchado. Allí quedaron retenidos dos vehículos y un conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien posteriormente fue liberado", dijo la Presidencia en un comunicado.Las camionetas fueron atacadas cuando se encontraban en la zona para sumarse a la caravana de seguridad que preparó la llegada del presidente.

