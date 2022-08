https://sputniknews.lat/20220827/estas-estructuras-artificiales-en-luisiana-son-2-veces-mas-antiguas-que-las-piramides-egipcias-1129799569.html

Estas estructuras artificiales en Luisiana son 2 veces más antiguas que las pirámides egipcias

Estas estructuras artificiales en Luisiana son 2 veces más antiguas que las pirámides egipcias

Unos investigadores determinaron la antigüedad de dos montículos construidos por indígenas que habitaban el actual estado de Luisiana (EEUU) hace varios miles... 27.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-27T18:09+0000

2022-08-27T18:09+0000

2022-08-27T18:09+0000

сiеnсiа y tесnоlоgíа

arqueología

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107265/91/1072659163_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_0fae55508b485108dd5fd16a810369fc.jpg

Se trata de dos montículos de unos seis metros de altura que se encuentran en el extremo norte del campus de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU).Para el estudio, los investigadores tomaron núcleos de sedimento de cada uno de los montículos para determinar su edad. En estos núcleos, los investigadores encontraron capas de arcilla y cenizas de plantas de caña y junco quemadas, así como fragmentos microscópicos de huesos de animales. Se cree que los montículos se construyeron y utilizaron con fines religiosos o ceremoniales.Los dos montículos no tienen la misma edad. El montículo B, que se encuentra al sur del montículo A, es el más antiguo de los dos. Mediante la datación por radiocarbono, que mide la cantidad del isótopo radiactivo carbono-14 que se ha descompuesto en materia orgánica, los investigadores determinaron que el montículo B tiene 11.000 años, mientras que el montículo A tiene unos 7.500 años.La datación de hace 11.000 años lo convierte en la estructura más antigua hecha por el hombre descubierta en América del Norte o del Sur. El hallazgo revela que ambos montículos son aún más antiguos que las antiguas pirámides egipcias; la pirámide más antigua, la pirámide escalonada de Zoser, se construyó en Saqqara hace unos 4.700 años.Al estudiar los núcleos y el paisaje circundante, los investigadores establecieron una cronología general de la construcción de los montículos. El montículo B se construyó probablemente con material de esa zona a partir de hace unos 11.000 años. A lo largo de miles de años, los antiguos humanos siguieron construyendo el montículo con arcilla y quemando plantas y animales en el montículo.Luego, hace unos 8.200 años, el montículo B fue abandonado, y los investigadores no saben por qué. Es probable que la causa haya sido el cambio climático: se sabe que por esa época las temperaturas en el hemisferio norte descendieron repentinamente unos 20 grados Celsius.El equipo no encontró pruebas de actividad humana en el montículo B durante los siguientes 1.000 años. Después, hace unos 7.500 años, los antiguos pobladores comenzaron a construir el montículo A a unos nueve metros de distancia, utilizando el barro de una llanura aluvial.Los investigadores también descubrieron una característica estelar de los montículos: se alinean justo a 8,5 grados al este del norte, que es donde la estrella roja gigante Arcturus se habría elevado hace varios miles de años, según los astrónomos de la LSU. Hace unos 6.000 años, ambos montículos se completaron para alinearse con Arcturus, aseguró Ellwood.La investigación se publicó en la revista American Journal of Science de la Universidad de Yale.

https://sputniknews.lat/20220825/hallan-en-patagonia-argentina-tumba-de-mujer-en-su-ultimo-viaje-hace-880-anos--fotos-1129725763.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

arqueología, eeuu