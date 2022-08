https://sputniknews.lat/20220828/hallan-un-explosivo-cerca-de-donde-estuvo-el-presidente-colombiano-gustavo-petro--1129816822.html

Hallan un explosivo cerca de donde estuvo el presidente colombiano Gustavo Petro

Hallan un explosivo cerca de donde estuvo el presidente colombiano Gustavo Petro

Las autoridades colombianas reportaron el hallazgo de un artefacto explosivo en el lugar donde el presidente Gustavo Petro se reunió con comunidades locales... 28.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-28T19:49+0000

2022-08-28T19:49+0000

2022-08-28T19:49+0000

américa latina

colombia

gustavo petro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1129037356_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e2ae3c8a652139cc8bd28064a70e95e9.jpg

El objeto fue encontrado antes de que el mandatario colombiano llegara al municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, informaron medios locales. La bomba fue retirada y actualmente está en poder del Ejército de Colombia, que ha tomado la decisión de detonarlo para que no se ponga en riesgo la vida de nadie. El artefacto fue encontrado por un perro antibombas antes de que Gustavo Petro arribara al lugar para la instalación del segundo Puesto de Mando Unificado. El hecho fue noticia en el país sudamericano porque una de las promesas del presidente fue, justamente, acabar con la violencia e ingresar a Colombia en una fase de paz tras décadas de guerrillas, paramilitarismo y narcotráfico. El 24 de agosto, una caravana presidencial, en la que no estuvo Petro, fue atacada a balazos en la frontera entre Colombia y Venezuela. Hasta el momento se desconocen los autores de esa agresión y de la colocación de la bomba. A semanas de asumir el cargo, Gustavo Petro propuso que los narcotraficantes que no negocien con el Estado serán extraditados a Estados Unidos.Colombia es uno de los mayores países productores de droga del mundo y aunque los cultivos de coca han disminuido, según el informe anual de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), en 2021 hubo un total de 234.000 hectáreas de hoja de esta planta cultivadas.

https://sputniknews.lat/20220824/gustavo-petro-propone-extraditar-a-narcos-que-no-negocien-con-el-estado-1129717961.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, gustavo petro