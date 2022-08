https://sputniknews.lat/20220828/the-washington-post-eeuu-aumenta-los-envios-de-armas-a-ucrania-por-via-maritima-1129808943.html

'The Washington Post': EEUU aumenta los envíos de armas a Ucrania por vía marítima

'The Washington Post': EEUU aumenta los envíos de armas a Ucrania por vía marítima

El Pentágono ha ampliado su uso del transporte marítimo para entregar armas a Ucrania después de depender en gran medida de los aviones, que se usaban para... 28.08.2022, Sputnik Mundo

Anteriormente, las armas se entregaban principalmente por vía aérea para acelerar el proceso. Estados Unidos comenzó a utilizar la ruta marítima en primavera para enviar artillería y armas pesadas, ya que es más fácil transferir municiones de esta manera, informó el diario norteamericano, citando a un funcionario del Pentágono. Ucrania puede acumular un arsenal más grande de esta manera, señalan.El Pentágono no reveló las rutas específicas, señalando que algunas armas provienen directamente del continente americano, mientras que otras son enviadas para reabastecer a los almacenes de EEUU en Europa. Según indica The Washington Post, mientras que los aviones pueden llegar a Europa desde Estados Unidos mucho más rápido, los barcos pueden transportar mayores cantidades de carga, algo que podría permitir a Ucrania construir un arsenal mayor para sus futuras campañas.Desde el comienzo de la operación militar especial de Rusia en Ucrania el Gobierno de Joe Biden aprobó varios paquetes de ayudar militar para Kiev. Así, esta semana se aprobaron casi 3.000 millones de dólares en apoyo militar, que se suman al equipo que se envió el 9 de agosto valuado en más de 775 millones de dólares.Entre el armamento enviado hay municiones para Himars, 16 obuses de 105 mm y 36.000 proyectiles para ellos, 15 vehículos aéreos no tripulados Sky Eagle, misiles HARM para contrarrestar los radares, lanzadores de misiles TOW y 1.000 Javelin.La entrega de armas y dinero por parte de EEUU a Ucrania ya ha generado diversas críticas entre los republicanos, quienes acusan la falta de transparencia sobre qué pasa con estos recursos cuando llegan a territorio ucraniano.Anteriormente, se dio a conocer que las autoridades ucranianas no pueden precisar la ubicación exacta de las armas y otros equipos militares suministrados por Estados Unidos, ya que toda su contabilidad se lleva a cabo en papel, declaró a 'Bloomberg' el inspector general en funciones del Departamento de Defensa estadounidense, Sean O'Donnell.

