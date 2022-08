https://sputniknews.lat/20220829/colombia-debate-sobre-soberania-energetica-1129849728.html

Colombia debate sobre soberanía energética

Colombia debate sobre soberanía energética

La intención del presidente Gustavo Petro de comenzar la transición hacia energías renovables no cambia con el descubrimiento de un pozo gasífero días antes de su asunción.

Una semana antes de dejar el cargo el 7 de agosto, Iván Duque comunicó el hallazgo de un pozo gasífero a 76 kilómetros de las costas de Santa Marta, en el Caribe colombiano.El gas se encuentra en el pozo Uchuva 1 de Ecopetrol, una explotación que se haría en la plataforma submarina y con un contrato vigente.Más allá de que el anuncio generó reacciones, en realidad no cambia la política del nuevo Ejecutivo de no renovar los contratos de explotación, avanzar hacia energías renovables y dejar de utilizar el fracking."Es la suspensión de contratación nueva hacia adelante, ese es el sentido de la propuesta", remarcó a Sputnik el ingeniero químico Camilo González Posso.Pero incluso dentro del gabinete hay dudas, tal como lo manifestó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien considera que la medida puede ser factible para petróleo pero no para el gas.En Colombia se espera que hacia el año 2030 haya un incremento de energías renovables, tanto solar como eólica, e hidráulica. En este último segmento, González Posso señaló que la central Hidroituango aumentaría en 20% la capacidad de producir de electricidad.La terminal se sitúa en el río Cauca, departamento de Antioquia, y alrededor de su construcción se han registrado varias irregularidades.De acuerdo con el entrevistado, el país no tiene una "situación crítica" pero debe "acelerar la instalación de energías renovables".Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

