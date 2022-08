Con apoyo de China, Bolivia apuesta fuerte al zinc con la construcción de una planta en Oruro

https://sputniknews.lat/20220829/con-apoyo-de-china-bolivia-apuesta-fuerte-al-zinc-con-la-construccion-de-una-planta-en-oruro-1129834497.html

Con una inversión de 350 millones de dólares y el apoyo de China, Bolivia construirá en Oruro su primera planta procesadora de zinc y otros metales... 29.08.2022, Sputnik Mundo

El Gobierno de Bolivia está determinado a avanzar en la tan anhelada industrialización de sus recursos naturales. Así lo manifestó el presidente, Luis Arce, en la masiva movilización en su apoyo convocada ante la identificación de amenazas internas y externas a la democracia. Allí, el mandatario literalmente gritó a las potencias de Occidente que le permitan al Estado Plurinacional industrializarse para que deje de ser un mero exportador de materias primas.En ese camino, Bolivia ya prevé la construcción de la primera planta del país destinada al procesamiento de zinc y otros derivados, en un emprendimiento que requerirá una inversión de 350 millones de dólares obtenidos a partir de un préstamo de China y que se ubicará en el departamento de Oruro. Una segunda fábrica de características similares se levantará en Potosí, informó el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, aunque no especificó con qué recursos se hará.Según datos del Ministerio de Minería, el zinc fue el segundo metal más exportado en 2021, solo superado por el oro. Entre enero y septiembre de 2019 se extrajeron 395 toneladas métricas finas (TMF), pero en 2020 la producción cayó a 237.939 TMF por las medidas del Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) para enfrentar a la pandemia de COVID-19.En 2021 la cifra se recuperó a 373.459 TMF. "En la presente gestión, se tiene una recuperación en la producción de este mineral, aunque no alcanza los niveles de años anteriores. El incremento de los precios contribuye a un mayor valor de producción de este mineral", dice el informe ministerial.Entre enero y septiembre de 2021, la exportación de zinc fue por 1.076,2 millones de dólares.Un viejo proyectoEl secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Gonzalo Quispe, contó a Sputnik que la idea de construir la planta de zinc data, por lo menos, desde 2010. "El proyecto viene ya de hace años. El hermano Lucho está muy comprometido con el departamento de Oruro, así como con toda Bolivia", destacó.El 10 de febrero, día de Oruro, el presidente anunció que tenían todo listo para iniciar la construcción. Solo faltaba el crédito de China, que finalmente se obtuvo semanas atrás."Con la ideología de lograr la reactivación económica, el presidente prioriza proyectos como el de la planta procesadora de zinc, así como muchos derivados", dijo el dirigente minero.Y agregó: "Vamos a transformar nuestros recursos naturales y no los vamos a seguir regalando a precios de gallina muerta a otras empresas".Actualmente, la tonelada de zinc sin procesar se vende entre 300 a 500 dólares la tonelada. Al pasarlo por la futura planta, se calcula que se podrá, al menos, duplicar su valor.China y Bolivia, una asociación estratégicaA principios de agosto, hubo una reunión por Zoom entre autoridades del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del Ministerio de Minería y Metalurgia, el embajador de China en Bolivia, Huang Yazhong, y representantes del Eximbank, banco estatal chino. Allí definieron los últimos detalles para viabilizar la construcción de la planta, que debería estar concluida en 2024, antes del fin del mandato de Arce (en 2025).El ministro Villavicencio indicó que así se recuperarán metales como indio, germanio, galio y otros minerales tecnológicos que actualmente tienen una gran demanda en el mercado internacional, tal como afirmó en una entrevista con Sputnik días atrás.La planta refinadora de Oruro tendrá provisión permanente de concentrados de zinc de las minas Bolívar, Colquiri, Poopó y otras cooperativas, comentó la autoridad.Hasta 2025, el Gobierno de Arce definió invertir en el sector minero 4.494 millones de pesos bolivianos (648,99 millones de dólares). Serán destinados a proyectos de exploración, producción e industrialización de minerales metálicos y no metálicos.Desde el período de Evo Morales (2006-2019), El Gobierno de Bolivia tiene como otro de sus grandes planes la construcción de la planta siderúrgica de El Mutún, en el departamento de Santa Cruz. En este emprendimiento Bolivia también está asociado con China a través de su empresa Sinosteel, encargada del desarrollo del proyecto para extraer hierro.Tras la caída de la producción de 2020 propiciada por el Gobierno de facto, los números de la minería mejoran al punto que es uno de los sectores que más producen, totalizando 6.291 millones de dólares durante 2021.Desde la asunción de Arce, la producción minera se incrementó en 93%. Las exportaciones crecieron en 91%, por un total de 5.906 millones. Y para Bolivia las regalías aumentaron en un 78% para dejar al Estado 230,93 millones de dólares.

