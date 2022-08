"Debemos detener ya esta locura que afecta a los mercados energéticos"

https://sputniknews.lat/20220829/debemos-detener-ya-esta-locura-que-afecta-a-los-mercados-energeticos-1129820474.html

El gas ruso es esencial para el buen funcionamiento de la economía europea, ya que es el combustible principal de países como Austria, Hungría o Alemania. Por ello, resulta necesario imponer precios únicos a ese energético y estabilizar el mercado, aseguró el canciller austriaco. El canciller afirmó que la solución al alza de los precios sólo podrá concretarse a través de una decisión conjunta, no sólo atendiendo a los intereses y necesidades de cada país, ya que la dependencia de los combustibles rusos es diferente en cada nación. Hungría, por ejemplo, es una economía dependiente del gas ruso, pero con España no es así: ellos tienen como abastecedor principal a Argelia. La petición de Karl Nehammer sucede a seis meses de que la Unión Europea (UE) y Estados Unidos impusieran sanciones a Moscú en represalia por la operación militar especial ordenada por el presidente Vladímir Putin en suelo ucraniano. Las sanciones tienen como objetivo debilitar y aislar económicamente a Rusia, un objetivo que no ha sido conseguido, según han dicho varios expertos internacionales y jefes de Estado. Esto ha provocado que los precios de los energéticos, sobre todo del gas y del petróleo, crezcan considerablemente, ya que Rusia es uno de los mayores productores de combustibles en el mundo. En su afán por castigar a Moscú, la Unión Europea (UE) ha tomado medidas drásticas para ahorrar energía de cara al invierno entrante y está en la búsqueda de nuevos proveedores de gas y petróleo. Sin embargo, los efectos han sido negativos, también, para el bloque europeo, ya que combustibles más caros se han traducido en bienes y servicios más costosos. En Austria, por ejemplo, se alcanzó en julio una tasa inflacionaria de 9,3% anual, la cifra más alta desde 1975. El pasado 20 de julio, la Comisión Europea (CE) propuso un plan para reducir el consumo de gas en Europa en un 15% hasta la próxima primavera boreal, alegando que el bloque comunitario se expone a nuevos recortes en el suministro de gas procedente de Rusia.De acuerdo con la propuesta, el recorte será voluntario, pero el Consejo de la Unión Europea (UE), siguiendo una recomendación de la CE, podría decretar alerta ante una posible interrupción drástica de los suministros de gas o un crecimiento excepcionalmente alto de la demanda. La alerta supondrá que todos los miembros del bloque tendrán que reducir la demanda en un 15%.La propuesta fue recibida por algunos países del bloque como "ineficaz e injusta", por lo que el 26 de julio, en una reunión en Bruselas, los ministros de Energía de la UE acordaron modificar el plan de la CE.Así, los países miembros podrán elegir a nivel nacional las medidas para reducir el consumo de gas, que en principio no deben afectar los hogares, las instalaciones críticas, los centros médicos y las instalaciones de defensa.

