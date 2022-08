https://sputniknews.lat/20220829/el-influyente-politico-chii-iraqui-muqtada-al-sadr-declara-que-se-va-de-la-politica-1129832031.html

El influyente político chií iraquí Muqtada Al Sadr declara que se va de la política

El influyente político chií iraquí Muqtada Al Sadr declara que se va de la política

EL CAIRO (Sputnik) — El influyente político y religioso de Iraq Muqtada Al Sadr, cuyos partidarios siguen protestando en el Parlamento, declaró que abandona... 29.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-29T14:51+0000

2022-08-29T14:51+0000

2022-08-29T14:51+0000

internacional

irak

muqtada al sadr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1128893983_0:154:2331:1465_1920x0_80_0_0_522845da583e2c48c8f65cb03d2da223.jpg

"Antes dije que no voy a inmiscuirme en los asuntos políticos, y ahora anunció que me voy definitivamente de la política y cierro todas las instituciones (pertenecientes al movimiento Al Sadr)", escribió en Twitter.Seguirán abiertos para las visitas del público solo el sepulcro y el museo del imán Al Sharif Murtada en Bagdad, y el museo de la familia Al Sadr, informó."Si me muero o me asesinan, recen por mí", agregó.A finales de julio pasado en Bagdad se reanudaron las protestas de los partidarios de Al Sadr. Los manifestantes irrumpieron en la sede del Parlamento y declararon que no se irían de allí. A principios de agosto las protestas se extendieron a siete provincias de Irak, incluida la capital.Las protestas estallaron tras la promoción al puesto de primer ministro del país a Mohammed al Sudani, pretendiente por el bloque Marco de Coordinación, que representa en el Legislativo a los principales partidos chiíes, excepto el bloque de Al Sadr y sus seguidores.Uno de los líderes del Marco de Coordinación, Amer Faiz, comunicó anteriormente a Sputnik que el bloque no planea revocar a su candidato a ocupar el puesto de primer ministro.La crisis política se desató en Irak después de las elecciones parlamentarias de octubre de 2021, al no lograr las fuerzas políticas elegir al nuevo presidente y formar el gobierno.En mayo de 2022, el bloque de Al Sadr, ganador de los comicios legislativos, declaró que pasa a la oposición para dar una oportunidad a otros partidos y parlamentarios independientes de formar el Gabinete de Ministros. En junio los diputados del bloque presentaron la dimisión por la continuación de la crisis de formación del Gobierno.

https://sputniknews.lat/20220801/1128893130.html

irak

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irak, muqtada al sadr