El presidente de Colombia considera un fracaso la guerra contra las drogas

"No es gratuito, no es una paradoja, que si uno pone en un mapa de América las ciudades más violentas del mundo, traza el recorrido de la exportación de la cocaína ilegal. No es una paradoja que tengamos, a pesar de que las guerras existen en otras partes del mundo, las ciudades más violentas del planeta. Eso está sucediendo y convirtiéndonos en una de las regiones más violentas del planeta, tiene que ver con un fracaso. Hemos fracasado los últimos 50 años en algo que se llamó la guerra contra las drogas", insistió.El mandatario resaltó que esta guerra contra las drogas ha llevado a que más de un millón de latinoamericanos murieran y millones de estadounidenses están presos."Un millón de latinoamericanos muertos, la mayoría colombianos. Cada vez más mexicanos, cada vez más centroamericanos, cada vez más suramericanos. Hay millones de norteamericanos presos, así como de latinoamericanos", recordó.Petro aprovechó para pedir a la comunidad Andina que se convoque a una conferencia que involucre a todos los países de la región para evaluar las políticas de droga.Colombia es uno de los países productores de droga del mundo y aunque los cultivos de coca han disminuido, según informe anual de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) en 2021 hubo un total de 234.000 hectáreas de hoja de esta planta cultivadas.

